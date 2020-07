Aktualizacja Google Chrome wydłuży czas pracy baterii

Technologiczny gigant wprowadza do swojej przeglądarki eksperymentalną funkcję, która ma zmniejszyć zużycie energii i przedłużyć pracę laptopa nawet o dwie godziny.

Zdjęcie Google Chrome będzie bardziej energooszczędne? /123RF/PICSEL

Chrome, choć bez wątpienia należy do najbardziej popularnych przeglądarek internetowych, raczej nie może się pochwalić energooszczędnością. Na szczęście Google zdaje sobie z tego sprawę i jak wynika z komentarzy opublikowanych na łamach The Windows Club, stara się to naprawić.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, technologiczny gigant chce wprowadzić do swojej przeglądarki nową funkcję. Jej zadanie polegałoby na wyłączaniu niepotrzebnych modułów, w tym niektórych czynności języka JavaScript w przypadku, gdy dana karta nie byłaby akurat używana.

Zastosowanie tego rozwiązania mogłoby zaoszczędzić niemal dwie godziny pracy na baterii, przynajmniej tak wynika z oficjalnego testu. W celu jego przeprowadzenia, Google uruchomiło swoją przeglądarkę z 36 zakładkami pracującymi w tle.

Niestety rzecz jest wciąż w fazie testów i tak naprawdę nie wiadomo czy kiedykolwiek trafi do faktycznej przeglądarki. Jeśli jednak Google postanowi ją udostępnić, może to być dobra wiadomość dla osób korzystających z laptopów.