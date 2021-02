Aktualizacja Chrome 88 zawiera ważną poprawkę bezpieczeństwa

Opublikowana aktualizacja przeglądarki Google niweluje sporą lukę zero-day, która stanowi duże zagrożenie dla użytkowników.

Zdjęcie Google łata błędy w przeglądarce Chrome /123RF/PICSEL

Technologiczny gigant zwraca uwagę na niedawno wydaną poprawkę bezpieczeństwa w przeglądarce Chrome 88. Ma ona naprawiać groźny błąd o oznaczeniu CVE-2021-21148. Na obecną chwilę firma nie ujawnia szczegółów dotyczących luki.

Reklama

W oficjalnym oświadczeniu, Google poinformowało że dostęp do szczegółów błędu może być ograniczony, przynajmniej do czasu gdy większość użytkowników otrzyma stosowną poprawkę i zaktualizuje przeglądarkę. Wpływ na szersze opisanie luki będzie także zależny od innych firm i tego, czy również one odkryły wspomniany błąd w bibliotekach ich aplikacji.

Aktualizacja jest właśnie wdrażana w systemach Windows, Mac i Linux. Niezależnie od tego, jaki dokładnie błąd wnosi poprawka, gorąco zachęcamy do jej ściągnięcia. Chociaż proces aktualizacji przeglądarki jest automatyczny, można przyspieszyć to działanie i wymusić aktualizację w menu "Google Chrome - informacje".