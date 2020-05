Aktualizacj Windows 10 z ogromną liczbą poprawek

Microsoft wprowadza aktualizację dla Windows 10, która rozwiązuje aż 111 problemów oraz luk znalezionych w systemie. Amerykańska firma sklasyfikowała 91 z nich jako ważne oraz 13 jako krytyczne.

Poprawki Microsoftu zawierają w sobie także rozwiązania z zakresu Windows Mixed Reality - to narzędzie przeznaczone między innymi dla graczy. Oprócz tego, firma zalatała ponad dziesięć krytycznych luk znalezionych w systemie, które mogły pozwolić hakerom na przejęcie kontroli nad sprzętem oraz aktywację kodu. Nowe wydanie oprogramowania zostało oznaczone jako KB4556803 i jest ono przedsmakiem tego, co czeka nas w przypadku aktualizacji Windows 10 v2004 przynoszące także nowe funkcje do samego systemu.

Obecnie nie wiadomo czy w aktualizacji występują problemy powodujące awarie samego komputera po instalacji - w poprzednich aktualizacjach Microsoft borykał się z tego typu sytuacjami zgłaszanymi przez użytkowników.