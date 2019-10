AirPro Hoffen - test

Testujemy naprawdę niedrogi oczyszczacz powietrza - AirPro Hoffen. Sprzęt dostępny jest w sieci sklepów Biedronka. Co oferuje ten sprzęt za tak niską cenę?

Oczyszczacze powietrza stały się integralnym elementem polskich mieszkań. Takie są smutne realia obcowania ze smogiem. Na rynku znajdziemy topowe modele takich marek jak Samsung (więcej więcej informacji tutatutaj) czy Philips (więcej informacji więcej informacji tutaj). Ale te propozycje kosztują od 1000 złotych wzwyż. Dlatego w Polsce tak popularne pozostają modele m.in. takie jak Xiaomi Air Purifier 2 (średnio około 500 do 600 zł). Pytanie brzmi: czy można obniżyć cenę urządzenia, jednocześnie oferując wystarczającą jakość? Z tym zadaniem postanowiła zmierzyć się polska firma mPTech, wprowadzając na rynek AirPro Hoffen w cenie 249 zł.

Wygląd i wykonanie

Z pudełka wyciągamy mierzący kilkanaście centymetrów oczyszczacz o wadze 2,3 kg. Wykonany z plastiku sprzęt, jak na swoją cenę, prezentuje się poprawnie. Umieszczony na górze panel ma podstawowe opcje (trzy tryby pracy, timer, opcję włączenia/wyłączenia podświetlania). Kabel ma wystarczającą długość. Problemem może okazać się stabilność urządzenia - podstawa jest skonstruowana tak, że dziecko lub domowy zwierzak z łatwością może wywrócić urządzenie.

Na dole znajdziemy filtr na który składają się filtr wstępny, EPA oraz filtr węglowy. Pierwszy wyłapuje z otoczenia największe elementy takie jak kurz, sierść i włoski. EPA zwalcza wirusy i mikroskopijne pyłki - oczyszcza powietrze z pyłów PM2.5. Natomiast filtr węglowy odpowiada za minimalizację brzydkich zapachów. Tyle w skrócie. W rzeczywistości filtr z AirPro nie oferuje takiej precyzji jak droższe modele. Jego działanie jest czysto podstawowe - jeśli można tak to ująć. Jeszcze wrócimy do tej kwestii.

Urządzenie nie ma jakiegokolwiek czujnika, zatem musimy albo kierować się innym urządzeniem, albo sprawdzać informacje na temat powietrza za oknem w internecie. Oczyszczacz nie ma również trybu automatycznego.

Zdjęcie AirPro Hoffen - panel sterujący / INTERIA.PL

Po uruchomieniu

Według producenta, AirPro poradzi sobie z oczyszczeniem pomieszczenia o powierzchni do 12 metrów kwadratowych. Wydajność CADR urządzenia wynosi 95 m3/h. Co to oznacza? Oczyszczacz jest w stanie przez godzinę przefiltrować 95 metrów sześciennych powietrza. Wszystko zatem zależy od wielkości pomieszczenia, ale w praktyce mówimy o około 20 do 30 minut (uśredniając) na jeden cykl w przypadku mniej niż 10 metrów kwadratowych (zależnie od trybu). Nie jest to rewelacyjny wynik, ale - raz jeszcze - pod uwagę bierzemy cenę.

Zdjęcie AirPro Hoffen i Xiaomi Air Purifier 2 /INTERIA.PL

Poziom głośności działania oczyszczacza w trybie nocnym budzi zastrzeżenia, wyraźnie odstając nawet niewiele droższej konkurencji (około 45 dB). W przypadku pozostałych trybów (Normalny i Turbo) głośność dochodzi do około 50 dB, podobnie jak w innych oczyszczaczach, zatem jest to dopuszczalna wartość.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, jak AirPro radzi sobie z tym do czego został stworzony, czyli z oczyszczaniem powietrza? Krótka odpowiedź brzmi: Jak na swoją cenę, wystarczająco. Najlepiej korzystać z niego w małych pomieszczeniach, szczególnie w trakcie dnia, kiedy poziom głośności nie będzie budził zastrzeżeń. Optymalnie w sytuacjach, gdzie na zewnątrz nie mamy bardzo wysokiego zanieczyszczenia powietrza.

Zdjęcie Filtr po wyjęciu / INTERIA.PL

Produkt marki Hoffen nie jest raczej wskazany dla osób, które chcą uzyskać jak najniższy z możliwych poziomów czystości powietrza, jednocześnie pozbywając się alergenów, nie mówiąc już o wirusach czy bakteriach. Bardziej precyzyjne maszyny kosztują więcej - pod tym względem zwyczajnie nie da się "oszukać" techniki.

Podsumowanie

AirPro Hoffen sprawdza się nieźle jako budżetowy oczyszczacz powietrza, ale nie zaoferuje nam tego, co modele kosztujące nawet dwa razy więcej. Może on jednak pełnić rolę dodatkowego oczyszczacza w mieszkaniu, przeznaczonego do naprawdę niewielkich pomieszczeń.

Plusy stosunek ceny do jakości

podstawowe funkcje działają sprawnie

timer Minusy głośność pracy w trybie nocnym

brak automatycznego trybu

brak czujnika

Zdjęcie AirPro Hoffen / INTERIA.PL

Cena: 249 zł

Produkt dostępny w sieci sklepów Biedronka o 7 listopada lub do wyczerpania zapasów.