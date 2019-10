Od czwartku 24 października ofertę sieci sklepów Biedronka wzbogaci zaawansowany oczyszczacz powietrza AirPro Hoffen. Urządzenie zostało wyposażone w trzystopniowy system filtracji powietrza wraz z filtrami H(EPA) i węglowym, dlatego zwalcza najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia jak PM2.5 i PM10.

Zdjęcie AirPro Hoffen /materiały prasowe

W niemal w całej Polsce odnotowuje się nawet kilkukrotny wzrost stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, które również wnika do naszych domów i miejsc pracy. A na wdychanie szkodliwych substancji takich jak: roztocza oraz pyły, w tym te najniebezpieczniejsze takie jak PM2.5 oraz PM10, jest narażony każdy z nas. Jednak dzięki urządzeniom typu domowy oczyszczacz powietrza, możliwe jest znaczne ograniczenie tych zanieczyszczeń, dzięki jego przefiltrowaniu. W konsekwencji, przebywanie w pokoju, w którym pracuje oczyszczacz sprawia, że ryzyko dolegliwości alergicznych i chorób może być mniejsze.

Reklama

Oczyszczacz powietrza AirPro Hoffen został zaprojektowane tak, aby poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, w zamkniętym pomieszczeniu o powierzchni do 12 m kw.

Mimo niewielkich rozmiarów oraz małej wagi (2,3 kg), urządzenie Hoffen jest stosunkowo wydajne, a przy tym ciche (poniżej 50 dB, czyli podobnie jak lodówka o wysokiej klasie akustycznej) - twierdzi producent. Oczyszczacz obsługuje się go za pomocą intuicyjnych przycisków z poziomu panelu sterowania z podświetleniem LED.

Za efektywną pracę oczyszczacza AirPro odpowiada wentylator wraz z zestawem trzech filtrów. Są to: filtr wstępny, H(EPA) oraz filtr węglowy. Pierwszy - wstępny - wyłapuje z otoczenia największe elementy takie jak kurz, sierść i włoski. Z kolei H(EPA) - (Efficiency Particulate Absorber) - najskuteczniejszy filtr w zwalczaniu wirusów czy mikroskopijnych pyłków - oczyszcza powietrze z większości pyłów PM2.5. Natomiast filtr węglowy odpowiada za minimalizację brzydkich zapachów i trujących gazów. Dzięki takiemu połączeniu zabezpieczeń, oczyszczacz AirPro Hoffen gwarantuje ochronę przed zanieczyszczeniami. Ponadto, urządzenie charakteryzuje się dobrą wydajnością CADR, która wynosi 95 m3/h. W skrócie oznacza to, że oczyszczacz jest w stanie przez godzinę przefiltrować 95 metrów sześciennych powietrza, dzięki czemu można oszacować ile razy w ciągu doby zostanie one oczyszczone w całym pokoju.



Sprzęt oferuje aż trzy ustawienia do wyboru: turbo (gdy zanieczyszczenie powietrza jest najwyższe), normal i light. Z kolei funkcja timera aktywuje włączenie i/lub wyłączenie oczyszczacza w zaprogramowanym czasie, dzięki czemu można mieć wpływ na jego aktywną pracę będąc nawet poza domem.

Zdjęcie AirPro Hoffen / materiały prasowe

Urządzenie zostało przebadane przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, która sprawdziła je pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi i trwałości.

Produkt dostępny będzie w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 24 października do 7 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.

Oczyszczacz AirPro HOFFEN dostępny będzie w cenie 249 zł.