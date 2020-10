Airbnb zatrudnia Jony’ego Ive’a

Internetowy gigant wynajmu zatrudnił byłego designera, który zmienił oblicze produktów Apple. Za co w Airbnb ma być odpowiedzialny Jony Ive?

Zdjęcie Jony Ive będzie współpracował z Airbnb /AFP

Internetowy gigant Airbnb postanowił postawić wszystko na jedną kartę - firma zdecydowała się zatrudnić byłego projektant Apple, Jony’ego Ive’a. W tym przypadku Ive będzie działał wraz ze swoją firmą LoveFrom, która będzie odpowiedzialna za projektowanie przyszłych produktów oraz usług Airbnb.

Oficjalna zapowiedź zatrudnienia została przekazana w poście na blogu przez współzałożyciela oraz dyrektora generalnego Airbnb, Birana Chesky’ego. Ive ma pracować nad produktami oraz usługami nowej generacji, a także działać w ramach konsultacji związanych z projektowaniem. Wygląda na to, że będzie on podlegał bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Airbnb i to nie przez krótki okres czasu. Ive ma rozpocząć długofalową współpracę z Airbnb.

Według The Information, Ive i Chesky znają się od lot. Ive pomagał rozwijać logo Airbnb w 2014 roku a Chesky napisał biografię Ive’a dla magazynu Time.

To pierwszy tego typu projekt Jony’ego Ive’a po 30 latach pracy w Apple.