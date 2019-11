Portfolio marki ADATA wzbogaciło się o nowy zewnętrzny dysk SSD – model SC685, który ma 9,5 mm grubości.

Zdjęcie ADATA SC685 /materiały prasowe

Nowy zewnętrzny dysk SSD ADATA jest miniaturowy. Jego obudowa ma wymiary 84,7 x 54,8 x 9,5 mm i waży zaledwie 35 g, a swoją wielkością i kształtem przypomina kartę bankomatową. Dzięki temu bez problemu można schować go do tylnej kieszeni spodni, torebki, czy nawet portfela i mieć go zawsze przy sobie.

Model SC685 jest ponad 6 razy wydajniejszy od tradycyjnego zewnętrznego dysku twardego - twierdzi producent. Skopiowanie filmu video w rozdzielczości 4K, zajmującego 10 GB, trwa w jego przypadku zaledwie 20 sekund. Dysk osiąga do 530/460 MB/s podczas odczytu i zapisu danych.

Najnowszy zewnętrzny dysk SSD ADATA został wyposażony w uniwersalne, odwracalne złącze USB typu C. Dysk jest kompatybilny z komputerami, smartfonami, konsolami do gier czy telewizorami oraz z systemami Windows, Linux, MacOS i Android.

Z modelem SC685 wygodnie stworzymy i zabezpieczymy kopię zapasową najważniejszych plików. Do dysku dołączone jest oprogramowanie HDDtoGo pozwalające na synchronizację i szyfrowanie danych oraz aplikacja OStoGO, dzięki której dysk może służyć użytkownikowi jako nośnik startowy z zainstalowanym systemem operacyjnym.

Zdjęcie ADATA SC685 / materiały prasowe

Zewnętrzny dysk SSD ADATA SC685 wkrótce trafi do sprzedaży i będzie dostępny w czterech wariantach pojemnościowych - 250 GB, 500 GB, 1 TB oraz 2 TB. Użytkownicy będą mogli wybrać jeden z dwóch dostępnych kolorów urządzenia - czarny lub biały. Ceny zostaną podane w dniu premiery sklepowej. Dysk będzie objęty 3-letnią gwarancją producenta.