Marka Acer zaprezentowała najnowszy model laptopa Swift 5. Urządzenie ma tylko 14,95 mm grubości i posiada dysk SSD o pojemności 1 TB.

Zdjęcie Acer Swift 5 /materiały prasowe

Acer Swift 5 to lekki i smukły laptop, który łączy w sobie tak ważne cechy, jak wydajność i mobilność. Obudowa o grubości zaledwie 14,95 mm została wykonana z połączenia wysokogatunkowych stopów magnezowo-litowych i magnezowo-aluminiowych. Dzięki temu cała konstrukcja waży mniej niż 1 kg.

Najnowsza konstrukcja została także wyposażona w specjalny zawias, dzięki któremu tylna część laptopa delikatnie się podnosi, gdy jest on otwarty. To zapewnia większą ergonomię i wyższy komfort korzystania z urządzenia. Do dyspozycji użytkownika są dwie dotykowe powierzchnie - spory panel i 14-calowy wyświetlacz FHD IPS. Obydwa elementy obsługują gesty wykonywane kilkoma palcami. Wyświetlacz zapewnia jasność na poziomie 300 nitów i 72% pokrycia przestrzeni barw NTSC. Jego obramowanie stanowią cztery wąskie ramki, które sprawiają, że stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 90%.



Zdjęcie Acer Swift 5 /materiały prasowe

Urządzenie zostało wyposażone w najnowszy procesor Intel Core w wersji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Xe lub NVIDIA GeForce MX350. W połączeniu z dyskiem SSD PCle NVMe o pojemności 1 TB i nawet do 16 GB pamięci LPDDR4X, gwarantują płynne i szybkie działanie wielu programów w tym samym czasie. W laptopie dostępne są trzy tryby chłodzenia: “cichy", “standard" i “maksymalna wydajność". Tę zaletę z pewnością docenią zarówno pracownicy biurowi, jak i uczestnicy różnych spotkań czy wideokonferencji. Bateria zastosowana w laptopie Acer Swift 5 to akumulator o pojemności 56 Wh, który wystarcza nawet na cały dzień korzystania z urządzenia. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z funkcji szybkiego ładowania, dzięki której w zaledwie 30 minut można je naładować na kolejne 4 godziny pracy.

Laptop Acer Swift 5 w nowej konfiguracji będzie dostępny w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku w cenie od 4 599 zł. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: miętowej i złotej.