Acer przedstawia odświeżone projektory laserowe LED

Firma Acer ogłosiła aktualizację czterech serii projektorów z kategorii LED, urządzeń laserowych, jak i produktów do zastosowań biznesowych.

Zdjęcie Odświeżone projektory laserowe LED /materiały prasowe

Projektory LED z serii Acer PD i VD do pracy i rozrywki

VD6510i to bezprzewodowy projektor LED o jasności 3000 lumenów i rozdzielczości 1080p, który zapewnia płynną projekcję obrazu w rozdzielczości 1080p 120 Hz. 125-procentowe pokrycie gamy kolorów Rec. 709 zapewnia doskonałe nasycenie kolorów i żywe obrazy, wzmocnione przez 16-krotną sekwencyjną prędkość wyświetlania, która minimalizuje efekt tęczy. Z kolei 3000 ANSI lumenów jasności umożliwi projektorowi uzyskanie kontrastowego obrazu nawet na dużych ekranach lub w pokoju z włączonymi światłami.

PD1530i z jasnością 3000 ANSI lumenów to projektor stworzony z myślą o zapewnieniu jak największego komfortu spotkań. Urządzenie może wyświetlać 100-calowy obraz z odległości mniejszej niż 3 m. Projektor LED osiąga pełną jasność niemal natychmiast po włączeniu, co eliminuje opóźnienia na początku spotkań. Dzięki żywotności lampy obliczonej na 30 000 godzin użytkownicy biznesowi mogą oczekiwać wielu lat użytkowania PD1530i.

Seria Acer XL - 3100 lumenów, przyjazne dla środowiska

Przy zużyciu energii wynoszącej zaledwie 143 W, seria Acer XL (XL1220 / XL1320W / XL1520) to jedne z najbardziej energooszczędnych projektorów laserowych o mocy 3100 lumenów na świecie. Certyfikat IP6X wskazuje, że projektory z serii XL są "pyłoszczelne", co stanowi najwyższy dostępny stopień ochrony przed ciałami obcymi stałymi, zapobiegając wnikaniu kurzu lub innych cząstek stałych, które mogą uszkodzić urządzenie. Dostępne są również tryby projekcji portretowej i 360-stopniowej.

Serie Acer UL i PL - rozwiązania dla dużych i małych obiektów

Acer UL5630 to projektor zdolny do wyświetlania 120-calowego obrazu z odległości zaledwie 31 cm. To urządzenie o ultrakrótkim rzucie umożliwia wyświetlanie w rozdzielczości WUXGA (1920x1200) z jasnością 4500 lumenów. Funkcje, takie jak możliwość swobodnego wyświetlania w 360 stopniach lub w trybie portretowym oraz możliwości zdalnego zarządzania sprawiają, że seria UL szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań edukacyjnych i biznesowych.

Z kolei projektory laserowe z serii PL o wysokiej jasności 6000 ANSI lumenów (PL7610 / PL7610T / PL7510) to urządzenia o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, o żywotności 30 000 godzin, idealne dla osób pracujących w szczególnie dużych obiektach, takich jak sale konferencyjne lub stoiska wystawiennicze.

Cena i dostępność:

Gama projektorów PD będzie dostępna w regionie EMEA w cenie od 1199 EUR.

Gama projektorów VD będzie dostępna Ameryce Północnej w cenie od 1099 USD.

Seria projektorów XL będzie dostępna w regionie EMEA w cenie od 999 EUR.

Projektor UL5630 będzie dostępna w regionie EMEA w cenie od 1999 EUR.

Projektor PL7610T będzie dostępna w regionie EMEA w cenie od 2499 EUR.