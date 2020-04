Acer Nitro 5 i Predator Triton 500 - nowe laptopy Acera z lepszymi kartami i nowymi procesorami

Popularne serie laptopów od tajwańskiego producenta zostaną wyposażone w procesory Intel Core 10. generacji. Ponadto urządzenia z serii Predator Triton 500 otrzymają nowe wydajne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX Super, a modele Acer Nitro 5 będą dostępne z kartami RTX 2060.

Zdjęcie Acer Predator Triton 500 /materiały prasowe

Jeden z najbardziej popularnych i najczęściej nagradzanych laptopów gamingowych Predator Triton 500 zostanie wyposażony w procesory Intel Core Comet Lake-H oraz karty graficzne Nvidia GeForce RTX SUPER Max-Q 2070 lub 2080. Nowe procesory Intel zapewniają lepszą wydajność pomimo 45W TDP, a karty graficzne serii RTX SUPER charakteryzują się większą liczbą jednostek CUDA. Najmocniejszy RTX 2080 SUPER ma ich 3072, a 2070 SUPER 2560.

To nie koniec zmian w kolejnej odsłonie Triton 500. Charakterystyczne cechy to smukłe ramki wokół ekranu oraz rekordowo szybki panel IPS 300 Hz z czasem reakcji wynoszącym 3 ms. Ponadto Triton 500 skorzysta z nowej karty sieciowej w standardzie Wi-Fi 6 - Killer AX1650.



Odświeżeniu uległa też seria laptopów Nitro 5. Nowe konfiguracje będą obejmować procesory do Intel Core i7 Comet Lake-H włącznie, karty sieciowe Wi-Fi AX201 oraz karty graficzne do Nvidia GeForce RTX 2060 włącznie, ale dostępne będą też warianty wyposażone w GTX-y 1650Ti lub 1650. Możliwości konfiguracyjne zapewnią dwa sloty M.2, zatoka 2,5 cala na dysk twardy oraz 2 gniazda na pamięć RAM (obsługa do 32 GB). W ofercie pozostaną szybkie i lubiane 120 lub 144 Hz ekrany z 3 ms czasem reakcji oraz 72% pokryciem palety kolorów NTSC.

Zdjęcie Acer Nitro 5 / materiały prasowe

Podobnie jak w przypadku Triton 500, dużą zmianą jest jednak przeprojektowanie układu chłodzenia, który jest o 25% bardziej wydajny w porównaniu do zeszłorocznego modelu.

Ceny i dostępność w Polsce

Predator Triton 500 z kartą graficzną RTX 2070 SUPER będzie dostępny w Polsce w cenie od 9499 zł od przełomu drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku.

Predator Triton 500 z kartą graficzną RTX 2080 SUPER będzie dostępny w Polsce w cenie od 11499 zł od przełomu drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku.

Acer Nitro 5 z kartą graficzną RTX 2060 będzie dostępny w Polsce w cenie 4499 zł od czerwca 2020 roku.