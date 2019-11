Acer Chromebook 714 z Chrome OS - test

Acer Chromebook 714 ma być komputerem z systemem Chrome OS z segmentu premium. Urządzenie może skutecznie powalczyć z laptopami z Windowsem nie tylko wydajnością, ale również ceną.

Reklama

Acer pozycjonuje model Chromebook 714 jako "chromebooka wyższej jakości". Urządzenie może pochwalić się nie tylko świetną jakością wykonania, ale również wydajnością. Czy warto wydać na ten sprzęt swoje pieniądze i spróbować przygody z systemem operacyjnym rozwijanym od kilku lat przez Google?

Wygląd i obudowa

To, co zwraca uwagę niemalże od razu po wyjęciu Chromebooka 714 z pudełka, to jego jakość wykonania oraz użyte przez producenta materiały. Nowy Chromebook Acera korzysta z aluminiowej obudowy, a jego wagę zdecydowanie czuć w dłoniach. Cała konstrukcja ma być zgodna z normą testową MIL-STD, co oznacza, iż sprzęt może upaść z wysokości około metra i nic nie powinno mu się stać. Biorąc pod uwagę grubość obudowy na poziomie 1,77 centymetra, to może robić wrażenie.

Reklama

Acer Chromebook 714 posiada zawias, który pozwala na rozłożenie sprzętu praktycznie do pozycji pionowej - całość działa płynnie i bez przeszkód.

Co do jakości wykonania oraz wyglądu samego komputera nie można się do niczego przyczepić. Sprzęt wygląda bardzo elegancko i solidnie, również podczas pracy.

Ekran

Acer Chromebook 714 korzysta z 14-calowego panelu IPS o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli. Urządzenie charakteryzuje się niezłymi kątami widzenia, a sam ekran reaguje także na dotyk - bez większego problemu. Ramki boczne otaczające wyświetlacz zostały zmniejszone. Szkoda, że producent nie zdecydował się na ten sam zabieg w przypadku dolnej i górnej z nich.

Zdjęcie Chromebook 714 / INTERIA.PL

Odwzorowanie kolorów i samą jakość wyświetlanego obrazu można określić jako bardzo dobrą, jednak Acer Chromebook 714 zawodzi w kwestii jasności. Antyodblaskowe wykończenie ekranu jest niewątpliwym plusem, jednak maksymalna jasność na poziomie 180 nitów, to już wartość przeciętna. Siedząc w pomieszczeniu z jaśniejszym światłem musiałem korzystać z komputera praktycznie cały czas na maksymalnej jakości wyświetlacza.

Do codziennej pracy ekran w Chromebooku 714 będzie jednak zupełnie wystarczający.

Specyfikacja i wydajność

Acer Chromebook 714 został wyposażony w procesor Intel Core i3 8130-U ósmej generacji. Do tego wszystkiego można dołożyć 8 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na dane. W przypadku komputera można by oczekiwać większej ilości pamięci RAM, szczególnie w 2019 roku, jednak nie ma to większego znaczenia. Acer Chromebook 714 radzi sobie z większością zadań podczas przeglądania sieci i nie tylko. Cały sprzęt działa bardzo sprawnie i podczas posiadania wielu otwartych kart nie zdarzyło mi się odnotować żadnego przycięcia czy laga. Nie słyszałem także, aby Chromebook 714 skorzystał chociaż raz z wbudowanego wentylatora, a to już bardzo pozytywny objaw. Zastosowany przez Acera procesor daje niezłą wydajność i jeszcze lepsze działanie sprzętu na baterii.

Zdjęcie Chromebook 714 - urządzenie ma czytnik linii papilarnych / INTERIA.PL

Na bokach obudowy znajdziemy dwa porty USB typu C (również do ładowania) oraz pojedyncze USB typu A. Nie zabrakło też miejsca na slot na karty pamięci oraz złącze mikrofonowe-jack 3,5 milimetra.

Bateria

Chromebooki mają to do siebie, iż działają absolutnie rewelacyjnie na jednym ładowaniu akumulatora. Nie inaczej jest tym razem. Podczas użytkowania komputera Acera nie zdarzyło mi się zejść poniżej 9 godzin na jednym ładowaniu. Bardziej obciążające zadania oczywiście rozładują ten sprzęt szybciej, jednak Chromebook 714 oferuje minimum 8 godzin ciągłej pracy bez konieczności martwienia się o dostęp do gniazdka.

Chrome OS vs Windows

Chrome OS przeszedł drugą drogę - od prostego systemu po oprogramowanie, które może być spokojnie alternatywą dla Windowsa. Owszem, całość oparta jest o przeglądarkę Chrome oraz aplikacje ze sklepu Google, a także Sklepu Play (Chromebook pozwala na instalację aplikacji z Androida). Komputer dzięki temu zamienia się w pełnoprawną maszynę do pracy, która z roku na rok posiada coraz mniej ograniczeń. Biorąc pod uwagę, iż obecnie wszystkie proste operacje można wykonać w wersji "online" korzystając z przeglądarki, Chromebook 714 pozwala na komfortowe użytkowanie w zależności od upodobań użytkownika.

Zdjęcie Czy Chrome OS może być dobrą alternatywą dla Windowsa? / INTERIA.PL

Niewątpliwym plusem sprzętu jest długi czas wsparcia przez Google oraz stopniowo pojawiające się w systemie nowości. Owszem, fani tradycyjnych maszyn z Windowsem będą musieli nieco zmienić swoje przyzwyczajenia, jednak obecnie na Chrome OS nie brakuje niczego, czego nie można mieć na laptopach z Windowsem. Google stopniowo wprowadza także do Chrome OS możliwość uruchamiania aplikacji przeznaczonych na Linuksa.

System Chrome OS sprawdzi się w przypadku osób pracujących na dokumentach oraz tych, którzy opierają swoje działania na przeglądarce internetowej. W przypadku osób korzystających z rozbudowanych programów graficznych lub zajmujących się obróbką multimediów, lepiej sobie odpuścić.

Czy warto?

Acer Chromebook 714 ma być kierowany przede wszystkim do użytkowników biznesowych oraz osób potrzebujących wydajnego komputera do pracy w drodze. O ile Chromebook 714 faktycznie może sprawdzić się jako maszyna służbowa, tak przeciętny użytkownik również znajdzie w tym komputerze coś dla siebie. To po prostu uniwersalna maszyna do prostych, codziennych zadań.

Zdjęcie Acer Chromebook 714 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Technologie / INTERIA.PL

Podsumowanie

Acer pokazuje, iż da się stworzyć laptopa z Chrome OS, który będzie skutecznie konkurował z notebookami wyposażonymi w Windowsa. Biorąc pod uwagę ile trzeba za niego zapłacić, Chromebook 714 oferuje rewelacyjny stosunek jakości do ceny. Tego sprzętu nie można nie polecić.

Cena: około 2199 zł





Plusy Jakość wykonania

Wydajność

Wygodna klawiatura

Czas pracy na baterii Minusy Przeciętne podświetlenie ekranu

Kiepska jakość wbudowanych głośników