Samsung zapowiedział nowy dysk SSD NVMe o oznaczeniu 980. To pierwszy nośnik tej firmy pozbawiony pamięci DRAM. Brak DRAM sprawia, że wysoka wydajność, z której słyną dyski NVMe, będzie teraz bardziej przystępna dla większej liczby użytkowników.

Zdjęcie Samsung 980 SSD NVMe /materiały prasowe

Dotychczasowe konstrukcje pozbawione pamięci DRAM nie były wolne od wad. Brak pamięci ulotnej uniemożliwiał szybki dostęp do danych, co miało wpływ na działania nośnika. Samsung 980 wykorzystuje technologię Host Memory Buffer (HMB), która łączy dysk bezpośrednio z pamięcią DRAM procesora zainstalowanego w komputerze. Technologia ta, w połączeniu z najnowszą, szóstą generacją pamięci V-NAND oraz zoptymalizowanym kontrolerem i oprogramowaniem, umożliwia dyskowi 980 zapewnienie sześciokrotnie większej prędkości niż w przypadku dysków SSD SATA. Sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu sięgają 3500 i 3000 MB/s, natomiast losowe odczyty i zapisy są szacowne odpowiednio na 500 tys. IOPS i 480 tys.

Usprawniona technologia Intelligent TurboWrite 2.0, dzięki przydzieleniu znacznie większego obszaru buforowego, oferuje również wyższą ciągłą wydajność w porównaniu z poprzednią wersją. Użytkownikom pracującym z bardzo dużymi plikami lub uruchamiającym bardzo zaawansowane graficznie gry, do gustu może przypaść także nowy tryb “Full Power Mode" dodany do oprogramowania Samsung Magician 6.3. Umożliwia on ciągłą pracę dysku z maksymalną wydajnością.

Ponadto, w porównaniu z poprzednim modelem 970 EVO, model 980 charakteryzuje się zwiększoną wydajnością energetyczną (nawet o 56 proc.), dzięki czemu użytkownicy laptopów mogą lepiej zarządzać zużyciem energii.

Dysk Samsung 980 SSD jest dostępny w sugerowanej przez producenta cenie detalicznej 49,99 dolarów za model o pojemności 250 GB, 69,99 dolarów za model o pojemności 500 GB i 129,99 dolarów za model o pojemności 1 TB.

