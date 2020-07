5G: czym jest nowa technologia i kiedy zostanie wprowadzona?

Od zeszłego roku coraz więcej mówi się o technologii 5G, zarówno w kontekście jej implementacji, jak i jej zastosowań. Odpowiedzmy sobie w takim razie na pytanie, czym w ogóle jest 5G, kiedy ma szanse spopularyzować się wśród użytkowników i – co również budzi wątpliwości – czy technologia ta jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Zdjęcie /Adobe Stock

5g: co to jest i o co w tym chodzi?

5G jest piątą generacją technologii sieci komórkowej, będącą następcą aktualnego standardu 4G. Do najbardziej oczywistych zalet tejże technologii zaliczyć należy znaczący wzrost szybkości przesyłu danych (pobierania i wysyłania), ale także - co niemniej istotne - zminimalizowanie opóźnień w komunikowaniu się urządzeń.

Jak powyższe prezentuje się w liczbach? Otóż Internet 5G pozwoli na pobieranie danych z prędkością do 20 Gb/s (10 Gb/s wysyłania), a opóźnienia mają wahać się w przedziale 1 ms do 4 ms. Z kolei utrzymanie połączenia ma być możliwe nawet, gdy urządzenie będzie poruszało się z prędkością do 500 km/h. Dla porównania: maksymalna przepustowość sieci 4G wynosi "jedyne" 300 Mb/s, a opóźnienia mogą tu wynosić aż 98 ms. Przeskok wydaje się więc niepodważalny.

Czy użytkownicy smartfonów poczują wyraźną różnicę?

Technologia 5G jest też oczywiście dedykowana użytkownikom smartfonów, jednak domyślnie jest to tylko jedno z wielu jej zastosowań. Teoretycznie bowiem nawet technologia 4G jest w stanie zapewnić bardzo duży komfort pracy użytkownikom telefonów komórkowych, a prędkość przesyłu danych wynosząca do 300 Mb/s jest wystarczająca do ściągania aplikacji mobilnych, czy oglądania filmów VOD.

Oczywiście zwiększenie przepustowości w sieci 5G otwiera możliwości w odtwarzaniu filmów o jakości 4K, a nawet 8K. Otworzy to także pole do zupełnie nowych doświadczeń, w tym prowadzenia bardziej realistycznych rozgrywek internetowych, czy współtworzenia rzeczywistości rozszerzonej. Jednak cele technologii 5G są znacznie szersze i wykraczające poza sferę smartfonów.

Internet 5G, czyli milowy krok do Internetu rzeczy

5G jest rozwijane przede wszystkim z myślą o rozwoju tzw. Internetu rzeczy (IoT - Internet of things), czyli tworzeniu rzeczywistości, w której ogromna ilość urządzeń jest ze sobą połączona i wzajemnie skomunikowana. Już teraz takie rozwiązania spotyka się np. w urządzeniach gospodarstwa domowego, a to dopiero przedsmak rewolucji, jaka może nastąpić.

Technologia 5G ma bowiem rozwinąć i w dużej mierze zautomatyzować ośrodki miejskie (tzw. inteligentne miasta). Rozwiązanie to ma umożliwić komunikowanie ze sobą nawet 1 000 000 urządzeń na jednym kilometrze kwadratowym. 5G znajdzie swoje zastosowanie np. przy rozwoju technologii autonomicznych samochodów czy dronów, a z czasem może się rozwinąć chociażby gałąź inteligentnego przemysłu i transportu.

Kiedy 5G pojawi się w Polsce?

Na świecie istnieją już miasta, w których istnieje dostęp do sieci 5G (w styczniu bieżącego roku było ich niemal 400), jednak wciąż jest to proces, który dopiero postępuje. Wedle przyjętego przez polski rząd Narodowego Planu Szerokopasmowego, powszechny dostęp do sieci 5G ma być możliwy w roku 2025.

Należy przy tym mieć świadomość, że samo stworzenie infrastruktury to tylko jeden z etapów wdrażania nowej technologii. Oprócz tego, spopularyzować muszą się urządzenia, które będą wykorzystywały możliwości sieci 5G, co również potrwa przynajmniej kilka lat (np. smartfony obsługujące standard 5G na dzień dzisiejszy mają minimalny udział w rynku).

5G a zdrowie

Ogłoszenie rozwoju sieci 5G wzbudziło pewne kontrowersje i zapytania odnośnie wpływu na zdrowie człowieka. Aktualnie nie istnieją żadne szeroko zakrojone badania, które w jakikolwiek sposób potwierdzałyby negatywny wpływ fal wykorzystywanych przez 5G na ludzkie zdrowie, a technologia ta uchodzi za w pełni bezpieczną.

Do powszechnego użytku oddano nawet Białą Księgę, stanowiącą kompendium wiedzy naukowej na temat sieci 5G. Dostępna jest pod adresem.

5G - przyszłość Internetu rzeczy?

Z pewnością jedną z technologii, która znacząco odmieni nasze życie, będzie właśnie 5G. Co to jest? Jest to niejako infrastruktura pozwalająca na wprowadzenie w życie idei Internetu rzeczy. Umożliwi ona komunikowania ze sobą ogromnej ilości urządzeń, co z natury może poprawić bezpieczeństwo, otworzyć nowe możliwości, ale - przede wszystkim - poprawić komfort życia.