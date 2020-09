55-calowy telewizor 8K Q700T trafił do Polski

Rodzina telewizorów Samsung QLED 8K powiększyła się o nowy model Q700T dostępny w rozmiarze 55 i 65 cali. To już trzecia, po Q950T i Q800T seria telewizorów 8K ze stajni Samsunga w naszym kraju.

Zdjęcie Q700T /materiały prasowe

- Szacujemy, że sprzedaż telewizorów 8K wzrośnie w tym roku pięciokrotnie (do ok. 2 tys. sztuk) - mówi Grzegorz Stanisz, szef działu RTV Samsung Electronics Polska. - Wprowadzenie do oferty telewizora 8K o przekątnej 55 cali to odpowiedź na sygnały od osób, które poszukują telewizora o mniejszej przekątnej, ale o najwyższej jakości obrazu. To także efekt stale rosnącego zainteresowania i rosnącej dostępności tych zaawansowanych telewizorów - dodał Stanisz.

Podobnie jak w wyższych modelach telewizorów z rodziny QLED 8K, w modelu Q700T zastosowano Procesor Quantum 8K, który analizuje oglądane treści w czasie rzeczywistym. Przy wykorzystaniu Inteligentnego Skalowanie do 8K materiały, od oryginalnego źródła, są skalowane do rozdzielczości jak najbliższej 8K. Ponadto Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie sprawi, że niezależnie od tego czy na ekranie będą wyświetlane sceny odgrywane w głębokiej ciemności czy skąpany w słońcu krajobraz, odbiorca zobaczy wyraźnie wszystkie detale. Z kolei Funkcja Adaptacji Obrazu spowoduje, że pora dnia czy oświetlenie panujące w pomieszczeniu przestaną mieć znaczenie dla jakości obrazu.

Model telewizora Samsung Q700T został wyposażony także we wszystkie niezbędne udogodnienia dla graczy. Dynamiczny Korektor Czerni gwarantuje wyświetlanie na ekranie szczegółów w najciemniejszych scenach, a technologia FreeSync pozwoli cieszyć się płynnymi ruchami bez zakłóceń. Funkcja Multi View umożliwia podzielenie ekranu na dwie części i kontynuowanie gry przy jednoczesnym oglądaniu filmików instruktażowych z YouTube'a.

Nowością, która w 2020 roku trafiła do telewizorów Samsung, jest technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS+). Nowy system, składający się z ośmiu wbudowanych głośników, umieszczonych po czterech stronach telewizora Q700T, pozwala dostarczyć więcej szczegółów audio oraz przenieść widza w sam środek akcji. Ponadto Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) sprawi, że kiedy oglądanie filmu zakłócą prace remontowe odbywające się za ścianą, już nie musimy odruchowo sięgać po pilota. Telewizor sam wykrywa zmiany w scenie dźwiękowej i automatycznie dostosowuje poziom głośności dialogów.