Mężczyzna, który stanął w obliczu czterech postępowań karnych za naruszenie praw autorskich, stał się pierwszą osobą uwięzioną w Grecji za prowadzenie witryny pirackiej. Zmieniał on domeny i unikał postępowania przez 10 lat, ale teraz został skazany przez sąd w Atenach na 5 lat pozbawienia wolności. Stwierdzono to w raporcie TorrentFreak.

Przez prawie dekadę grupa antypiracka w Grecji usiłowała postawić przed wymiarem sprawiedliwości nieuchwytnego operatora pirackich stron internetowych. Dzielił się filmami, muzyką, książkami i grami wideo.

EPOE chroni prawa firm z branży rozrywkowej, w tym z sektora filmowego i telewizyjnego. W 2009 roku kilkakrotnie wszczęło postępowanie karne przeciwko operatorowi strony Greekstar, ale procesy nie były takie proste.



Według EPOE za każdym razem, gdy złożono skargę, operator zamykał stronę, a następnie pojawiał się pod nowymi nazwami domen, które były odmianami oryginalnego brandingu Greekstar. Ostateczne postępowanie zostało wniesione w 2012 roku, ale decyzja sądu trwała latami. Po długim procesie w listopadzie 2019 r. sąd w Atenach odrzucił wnioski oskarżonego o niewinność, w tym fakt, że był on po prostu użytkownikiem tych stron i został niesłusznie oskarżony.



Sąd skazał winnego na 5 lat więzienia za prowadzenie witryn, w tym Greekstars.net i Greekstars.co. Wcześniej został uznany za winnego prowadzenia witryny pod adresem Greekstars.biz.



Choć powyższy przypadek jest wydarzeniem przełomowym, to problem kradzieży treści w Grecji jest daleki od rozwiązania. Według szacunków EPOE, w kraju działa od 40 do 50 stron pirackich, a około 5 z nich przyciąga największy ruch.