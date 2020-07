4000 KM - Lamborghini pokazało swoją łódź motorową

Znany producent włoskich supersamochodów zaprezentował swoją wizję łodzi motorowej. Stworzona przy współpracy z Italian Sea Group jednostka, dysponuje dwoma silnikami o mocy 2000 KM każdy.

Świat najszybszych samochodów świata połączył się z luksusowymi łodziami. Z tego związku powstał jacht, który nie tylko zdumiewa osiągami, ale także wywołuje niemałą ekscytację za sprawą swego wyglądu.

Tecnomar for Lamborghini 63 to projekt powstały przy współpracy dwóch, liczących się w swoich dziedzinach firm. Mowa tu o słynnym włoskim producencie supersamochodów, oraz jednym z największych konglomeratów w międzynarodowym przemyśle żeglarskim. Liczba 63 w powyższej nazwie, odnosi się zarówno do roku w którym Ferruccio Lamborghini założył swoją firmę, jak i do długości łodzi. Jacht mierzy bowiem 63 stopy, co w przeliczeniu daje ok 19,2 metra.

Wyglądem łódź nawiązuje do niedawno zaprezentowanego modelu Lamborghini Sián. Zarówno przednie jak i tylne światła zostały wręcz przeniesione z supersamochodu. Do konstrukcji jachtu wykorzystano jedynie lekkie materiały, które tworzą wysokowydajny kadłub oraz trwałą nadbudowę inspirowaną roadsterami. Dzięki temu Tecnomar for Lamborghini 63 łączy w sobie sportową sylwetkę, osłonę przed słońcem oraz nowoczesną aerodynamikę.

Również sam kokpit zapożyczył jak najwięcej elementów z realnych pojazdów. Elementy sterujące oraz wykończenie mostka zostały wykończone włóknem węglowym. Sportowe fotele, oraz kierownica łodzi przypominają dokładnie te, znane z Lamborghini Sián. Motorówka posiada nawet przycisk start / stop do uruchamiania silników.

Najwięcej skojarzeń z mocą i szybkością samochodów Lamborghini budzą jednak jej osiągi. Tecnomar for Lamborghini 63 posiada bowiem dwa silniki V12. Każdy oferuje moc o wartości 2000 KM. Dzięki temu pojazd rozpędza się do prędkości 60 węzłów, przy wadze maksymalnej wynoszącej zaledwie 24 tony. To nie tylko świetny wynik w klasyfikacji łodzi motorowych, ale też najszybsza jednostka dostępna w ofercie Italian Sea Group.

Niestety Tecnomar for Lamborghini 63 powstanie w ograniczonej ilości. Jak łatwo można się domyślić, na rynek trafi zaledwie 63 sztuki, tego oryginalnego dzieła. Twórca łodzi, zapewnia że model będzie dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, nawiązujących oczywiście do oficjalnej palety Lamborghini.

Jeśli obawiacie się, że nie zdążycie z zamówieniem, uspokajamy, że swoje łodzie motorowe produkuje także AMG, Bugatti czy Aston Martin. Dzięki temu, zapewne każdy znajdzie coś dla siebie.