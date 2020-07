Wiele osób na wiejskich obszarach w Kenii będzie mogło uzyskać dostęp do internetu. Wszystko dzięki nowemu projektowi firmy Alphabet, który dostarcza połączenie z siecią za pośrednictwem balonów.

Zdjęcie Balon Loon dostarczający internet /materiały prasowe

Flota 35 balonów zostanie uruchomiona w jednym z afrykańskich krajów w celu świadczenia usług 4G LTE - połączenie będzie dostarczane poprzez Telekom Kenya, pierwszą tego typu usługę w afrykańskim państwie. Obszar, który zostanie pokryty internetem obejmuje około 50 tys. metrów kwadratowych w zachodniej oraz środkowej części kraju. To nie pierwszy raz, kiedy firma Loon należąca do korporacji Alphabet zapewnia internet w trudno dostępnych obszarach.

Balony umieszczone przez Loon w Kenii mają przyczynić się do osiągnięcia prędkości połączenia z siecią na poziomie 19 MB/s dla pobierania oraz około 5 MB/s dla wysyłania danych. To pozwoli na bezproblemowe działanie usług internetowych oraz poczty elektronicznej. Balony unoszą się około 20 kilometrów nad ziemią i mogą działać do 100 dni.