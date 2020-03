30-letni mężczyzna tworzył ponad 20 pirackich witryn

​Pracownicy ukraińskiej cyberpolicji w obwodzie lwowskim, działając wspólnie ze śledczymi i lokalną prokuraturą, zdemaskowali 30-letniego mieszkańca regionu, który stworzył ponad 20 pirackich stron internetowych.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Zatrzymany zarządzał portalami i dawał dostęp użytkownikom Internetu do oglądania i kopiowania filmów bez zgody właścicieli praw autorskich. Podstawą jego dochodów była reklama, którą zamieszczał na zasobach internetowych. Wysokość szkód materialnych z jego działalności wyniosła na około 4 mln hrywien (ok. 610 tys. zł), podał Departament Cyberpolicji Ukrainy.



Funkcjonariusze organów ścigania przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny i zajęli sprzęt komputerowy, karty bankowe i telefony komórkowe. W toku dochodzenia przedprocesowego, przeprowadzono 5 ekspertyz techniczno-komputerowych. Na ich podstawie uzyskano dowody nielegalnej działalności.

Akta sprawy zostały przekazane do sądu. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wcześniej poinformowano, że prokuratura w Kijowie wysłała akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mężczyźnie, który we współpracy z innymi osobami tworzył kilka portali internetowych, aby zamieszczać na nich treści audiowizualne bez zgody właścicieli praw autorskich.