250 milionów złotych nagrody za odnalezienie zaginionego dysku

James Howells zaoferował lokalnym urzędnikom blisko 50 milionów funtów nagrody, za pozwolenie przeszukania wysypiska śmieci. 8 lat temu trafił tam jego dysk twardy z zawartością ponad 7500 bitcoinów.

Gdy w 2013 roku James Howells wyrzucał swój dysk twardy pełen bitcoinów, zapewne nie spodziewał się on jaką wartość będzie mieć wirtualna waluta za kilka lat. Urządzenie zanim trafiło na wysypisko przeleżało we wnętrzu niedziałającego, zakurzonego laptopa. Nic zatem dziwnego, że Walijczyk zapomniał o nim, gdy robił rutynowe porządki swojego biura.

W momencie gdy kurs początkowo niewiele wartej kryptowaluty zaczął rosnąć, Howells przypomniał sobie o wyrzuconej zgubie. Od tego czasu wielokrotnie zgłaszał on prośby do Rady Miasta Newport o możliwość przeszukania wysypiska, jednak za każdym razem władze odrzucały petycje.

Już w 2017 roku, nieszczęśnik zaoferował miastu ofertę "znaleźnego". Od tego czasu kurs bitcoina stale rośnie, a James raz po raz zwiększa wynagrodzenie za umożliwienie poszukania dysku. Obecnie jest skłonny przekazać 25 procent wartości zakopanego skarbu na specjalny fundusz miasta, zajmujący się pomocą w walce z koronawirusem. Biorąc pod uwagę, że na dysku znajdowało się ok 7500 bitcoinów, a kurs jednego jest wyceniany na ok 25 000 funtów, miasto mogłoby na tej transakcji zyskać niemal 50 milionów funtów, a wiec ok 250 milionów złotych.

Niestety wszystko wskazuje, że i tym razem Rada Miasta Newport odrzuci prośbę. Przepisy licencyjne zabraniają jakichkolwiek wykopalisk przeprowadzanych na terenie wysypiska. Dodatkowo koszt segregacji, utylizacji i przekopania odpadów mogłyby już na starcie wynieść kilka milionów funtów, bez gwarancji dla miasta, że dysk faktycznie zostałby odnaleziony.

Howells uważa, jednak, że ​poszukiwania nie byłyby tak kosztowne, bowiem pamięta on kiedy dokładnie wyrzucił urządzenie. Dzięki temu profesjonalny zespół mógłby łatwiej ustalić miejsce jego spoczynku.