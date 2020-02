Po raz pierwszy we Włoszech, po długim i złożonym dochodzeniu, zidentyfikowano 223 osoby i zgłoszono je organowi sądowemu, odpowiedzialnemu za zakup pirackich subskrypcji w internecie. Pozwalało to na oglądanie kanałów głównych platform płatnej telewizji (filmy, seriale i wydarzenia sportowe) - podaje digital-news.it.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Rynek piractwa we Włoszech to bardzo dobrze prosperujący biznes. Piracki odbiór płatnej telewizji toleruje duża część włoskiego społeczeństwa, która bardzo często nieświadoma jest konsekwencji, na jakie się narażają, oraz ogromnych szkód ekonomicznych, jakie ta praktyka powoduje zarówno dla nadawców, posiadaczy praw, jak i dla gospodarki Włoch.

Specjalny oddział włoskiej Guardia di Finanza przeprowadził złożone i ukierunkowane dochodzenie, które doprowadziło do zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za zakup pirackich subskrypcji w celu uzyskania dostępu do płatnych kanałów. Spośród nich, 223 osoby zostały już zgłoszone do właściwego organu sądowego. Operacja jest nadal w toku i ma również na celu identyfikację dalszych możliwych zaangażowanych stron.



Kupując subskrypcje tego typu, klienci są odpowiedzialni za przestępstwo związane z otrzymywaniem skradzionych towarów. Prawo autorskie we Włoszech przewiduje konfiskatę narzędzi używanych do korzystania z usługi. W związku z tym, w przypadku skazania, 223 klientów może dotknąć konfiskata telewizora, komputera lub smartfona. Kary dla klienta przewidują także karę pozbawienia wolności do 8 lat oraz grzywnę w wysokości 25 tys. euro, plus koszty sądowe.



Działanie Guardia di Finanza ma na celu zlikwidowanie jednej z głównych metod nielegalnej dystrybucji treści, a mianowicie IPTV działającej na granicy piractwa, dzięki której tak zwani "piraci" zdobywają i przekształcają kanały platform za opłatą - przede wszystkim DAZN, Sky i Mediaset Premium - aby następnie dystrybuować je w Internecie w formie otrzymywanego strumienia danych przez użytkowników, podpisując nielegalną subskrypcję, by je odbierać na komputerze, w telewizorze, na smartfonie lub dekoderze podłączonym do sieci.



Trwające dochodzenia, których głównym celem jest identyfikacja centralnego serwera do przesyłania nielegalnych sygnałów, określają złożoną organizację złożoną z kilkudziesięciu "sprzedawców" i setek klientów, którzy kupując abonament, nie tylko nielegalnie oglądają wydarzenia sportowe i inne treści audiowizualne, oprócz programów telewizyjnych PPV, ale zasilają mafijne interesy we Włoszech.



Za operacją, która po raz pierwszy we Włoszech jest bardzo groźna dla zarządcy pirackich portali, ale także dla ich użytkowników, stoi FAPAV (Federacja Ochrony Treści Audiowizualnych i Multimedialnych), która znacząco pomogła Guardia di Finanza, doprowadzając do oskarżenia 223 klientów korzystających z pirackich usług IPTV.

Oto główne zalecenia stowarzyszenia konsumentów dotycząc pirackiego IPTV:



Pamiętaj, że piractwo jest przestępstwem, a piraci to nie tylko ci, którzy nielegalnie rozpowszechniają treści chronione prawem autorskim, ale także ci, którzy korzystają z nich online oraz ci, którzy kupują nielegalne dekodery / subskrypcje.

Zgłoś piractwo (nielegalne strony, fałszywe dekodery, obraźliwe subskrypcje, podejrzane działania w tym zakresie) na policji.

Zawsze zachowuj kontrolę nad poufnymi danymi, takimi jak dane osobowe i bankowe, pocztowe, karty kredytowe, które są narażone na ryzyko przy użyciu nieautoryzowanych platform.

Upewnij się, że strona jest legalna, szukając opinii, które jej dotyczą i sprawdzając informacje rejestracyjne (nazwa firmy, lokalizacja serwera, adres fizyczny i data utworzenia).

Zainstaluj program antywirusowy na komputerze: jeśli natkniesz się na piracką zawartość online, twoje urządzenie może zostać "zainfekowane".