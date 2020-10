14-latka lepsza od koncernów farmaceutycznych w walce z COVID-19?

14-letnia Anika Chebrolu z Teksasu wygrała konkurs 3M Young Scientist Challenge 2020 oraz nagrodę w wysokości 25 tys. dolarów. Jego celem było opracowanie nowoczesnej terapii leczenia COVID-19.

Zdjęcie Anika Chebrolu /Fot. 3M Young Scientist Challenge 2020 /materiały prasowe

Dzięki wynalazkowi Aniki odkryto wiodącą cząsteczkę, która może selektywnie wiązać się z białkiem kolczastym na powierzchni SARS-CoV-2 - umożliwiającym infekowanie naszych komórek.



- W ciągu ostatnich dwóch dni zauważyłam, że mój projekt jest bardzo głośny w mediach, ponieważ dotyczy on wirusa SARS-CoV-2 i odzwierciedla nasze zbiorowe nadzieje na zakończenie tej pandemii. Wszyscy życzymy sobie, by wrócić do naszego normalnego życia - powiedziała Anika.



Anika wykorzystała metodologię in silico do namierzenia nowej cząsteczki. Początkowo celem nastolatki było zidentyfikowanie wiodącego związku, który mógłby łączyć się z białkiem na powierzchni wirusa grypy.



- Ze względu na ogromne spustoszenie wywołane przez pandemię COVID-19 i drastyczny wpływ, jaki wywarła na świat w tak krótkim czasie, z pomocą mojego mentora zmieniłem kierunek ataku na wirusa SARS-CoV-2 - dodała Anika.



Anika powiedziała, że zdobycie nagrody i tytułu najlepszego młodego naukowca to zaszczyt, ale jej praca nie jest jeszcze skończona. Następnym celem jest współpraca z naukowcami i badaczami, którzy walczą o opanowanie pandemii, wykorzystując jej odkrycia w celu stworzenia rzeczywistego leku na wirusa.