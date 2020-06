Jeden z południowoafrykańskich banków musiał wymienić 12 milionów kart płatniczych, a jego klienci zostali okradzeni na kwotę 3,2 miliona dolarów po tym, jak grupa pracowników wyniosła z centrum danych główny klucz szyfrujący.

Zdjęcie 12 milionów kart płatniczych do wymiany /123RF/PICSEL

Jak donoszą dziennikarze portalu ZDNet, powołując się na lokalne media w postaci Sunday Times of South Africa, w grudniu 2018 roku grupa pracowników południowoafrykańskiego banku Postbank wydrukowała w jednym z centrów danych głównych klucz szyfrujący, który dawał im niemal nieograniczony dostęp do wewnętrznych systemów instytucji. Z jego pomocą w okresie od marca do grudnia 2019 roku mieli wykonać ponad 25 tysięcy fałszywych transakcji, wyłudzając w ten sposób ponad 3,2 miliona dolarów.

Po wykryciu incydentu bank został zmuszony wymienić wszystkie karty płatnicze wygenerowane z pomocą skradzionego klucza. Koszt całej operacji jest szacowany na ok. 58 milionów dolarów.

Niewielki wyciek również może być groźny

Jak zauważa Mateusz Piątek, product manager Safetica w firmie Dagma Bezpieczeństwo IT, wyciek w Postbanku trudno nazwać dużym, ponieważ główny kod szyfrujący to raptem 36 znaków. Jeśli dane nie zostały wcześniej zabezpieczone, wyniesienie takiej ich ilości to dla pracownika kwestia raptem kilku minut. To stanowczo zbyt mało czasu, by taki incydent w porę wykryć i zareagować.

- Przykład Postbanku jest o tyle ciekawy, że pokazuje, jak szkody wyrządzone przez wyciek danych mogą być nieproporcjonalne do ilości danych, które zostały ujawnione. Z podobną sytuacją mielibyśmy miejsce np. w momencie, kiedy w niepowołane ręce trafiłyby dane logowania do systemu należące do głównego administratora. Tutaj również mimo stosunkowo niewielkiej ilości danych szkody wywołane w przypadku takiego incydentu mogłyby być gigantyczne, a tego typu zdarzenie może mieć miejsce w niemal każdej firmie.

Jak się chronić?

Zdaniem eksperta przed podobnymi incydentami można się chronić, ale tylko pod warunkiem, że pomyślimy o tym odpowiednio wcześnie.

- Kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie polityk bezpieczeństwa. Musimy jasno ustalić kto ma dostęp do jakich danych oraz pozbawić takiego dostępu pracowników, w przypadku których nie jest on konieczny. Należy także zadbać o odpowiedni mechanizm monitorowania dostępu do najbardziej wrażliwych zasobów - tłumaczy Mateusz Piątek.