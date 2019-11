Hiszpańska policja dokonała 12 aresztowań w ramach śledztwa w sprawie podejrzanych transmisji płatnych kanałów telewizyjnych w sieci około 20 tys. klientów w Hiszpanii i za granicą. Przejęto 86 dekoderów płatnych platform. Policja szacuje, że grupa piratów z Hiszpanii mogła osiągnąć zysk ponad 1 mln euro.

Zdjęcie Zdjęcia operacyjne hiszpańskiej policji /materiał zewnętrzny

Policja poinformowała, że aresztowania były wynikiem aktywnego przeglądania mediów społecznościowych przez hiszpańską centralę ds. cyberprzestępczości (Unidad Central de Ciberdelincuencia), która wykryła stronę na Facebooku z 1700 obserwującymi oferująca pirackie usługi pay-tv. Policja zamknęła 7 stron internetowych i 2 profile w mediach społecznościowych promujące oferty pirackiej sieci.

Reklama

Policja przejęła również 86 dekoderów płatnej telewizji, 15 dysków, 10 komputerów, 2 serwery NAS, 17 telefonów komórkowych, jeden samochód z najwyższej półki i prawie 22 919 euro w gotówce.

Policja powiedziała, że ​​grupie udało się udostępniać sygnały największych platform płatnej TV, a następnie nielegalnie przesłała te sygnały na zagraniczne serwery różnych firm. Jednocześnie reklamowali swoją ofertę i oferowali klientom dostęp do treści przechowywanych na serwerach po cenach znacznie poniżej stawek rynkowych, wykorzystując oprogramowanie do udostępniania płatnych kanałów.



Według policji 4 zatrzymanych było odpowiedzialnych za pozyskiwanie sygnału płatnych stacji i nieautoryzowaną transmisję, a także reklamowanie usług, zdobywanie klientów, zarządzanie ich dostępem do usługi i uzyskiwanie płatności.

Drugi poziom struktury składał się z 8 "sprzedawców", których głównym zadaniem było zdobywanie usług na najwyższym poziomie po obniżonej cenie w oparciu o wysoki wolumen zakupów w celu późniejszego wprowadzenia ich na rynek dla klientów. Policja szacuje, że grupa mogła osiągnąć zysk w wysokości ponad 1 mln euro przy inwestycji w wsparcie techniczne w wysokości 70 tys. euro.



Wideo youtube

Zatrzymania były wynikiem dwuletnich dochodzeń, które obejmowały również przeszukanie 13 nieruchomości w Madrycie, Toledo, La Rioja, Avila, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria i Valladolid.

Aresztowani są oskarżani o przestępstwa przeciwko własności intelektualnej, przemysłowej, rynkowej i konsumpcyjnej, oraz o przynależność do organizacji przestępczej i pranie brudnych pieniędzy.