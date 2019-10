100 koncernów, które niszczy nasz klimat

Sto przedsiębiorstw odpowiada za ponad 70 procent globalnej emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Co to za firmy? Czy da się je powstrzymać? I jakie tajemnice przed nami ukrywają?

Istnieją koncerny, które skrycie zabijają ludzi, każdego dnia, nie obawiając się postępowania karnego ani innych konsekwencji. Brzmi to drastycznie - ale sytuacja też jest drastyczna. Jeśli bowiem ludzkość nie stanie się neutralna dla klimatu do 2035 roku i nie utrzyma globalnego wzrostu temperatury od czasów przedprzemysłowych na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza, nasze dzieci nigdy nie doświadczą świata, jaki my poznaliśmy. A ich dzieci mogą otrzymać w spadku Ziemię nienadającą się do życia. To nie ostrzeżenia nawiedzonych aktywistów - to wynik badań przeprowadzonych przez naukowców z renomowanych uniwersytetów, w tym z Oksfordu.

Aby powstrzymać zmiany klimatyczne, nie wystarczy jednak segregować śmieci, jeździć do pracy rowerem czy zrezygnować z urlopu na Karaibach. Okazuje się bowiem, że za emisję aż 71 proc. gazów cieplarnianych, które uwolniono do atmosfery od 1988 roku, odpowiada 100 koncernów. Autorzy raportu Carbon Majors poruszyli bolesny temat: nie jesteśmy w stanie uratować Ziemi, jeśli te firmy nie przejdą rewolucji. Jednocześnie lista ta jest naszą największą nadzieją. Teraz wiemy bowiem dokładnie, od czego zacząć. Wiemy także, że tych 100 przedsiębiorstw niczego nam nie ułatwi: prawda o spowodowanym przez człowieka ociepleniu klimatu zagraża nie tylko ich praktykom biznesowym, ale wręcz samemu ich istnieniu.

Na kolejnych stronach pokazujemy, jak - zdaniem ekspertów - możemy powstrzymać zmiany klimatyczne do 2035 roku, ale także, jak koncerny od dawna starają się tuszować prawdę na temat swoich szkodliwych działań. Wciąż próbują na przykład dyskredytować krytyków. Tak samo będą zapewne starały się zbagatelizować ten artykuł Świata Wiedzy, choć stoją za nim badania kilkuset ośrodków naukowych, fachowa wiedza tysięcy uczonych oraz wyniki pomiarów prowadzonych na całej planecie. Pomimo że analizy wypowiedzi oraz publikacji ponad 1300 klimatologów wskazują, że aż 98 proc. z nich potwierdza silny związek pomiędzy działalnością człowieka a globalnym ociepleniem, najpotężniejsze firmy wykorzystują wszelkie dostępne środki, by wmawiać nam, że taka zależność nie istnieje. Będą się bronić, nie dlatego, że chcą maksymalizować swoje zyski niezależnie od okoliczności - one wręcz muszą to robić, to żelazna reguła ich działania. Dlatego znają tylko jedno motto: "Po nas choćby potop". Żeby nie było wątpliwości: ten potop właśnie nadchodzi!