ZOTAC oraz ASUS wprowadzają karty GeForce RTX 30

Nowa generacja kart graficznych oparta o architekturę NVIDIA Ampere, trafia do ofert pierwszych producentów.

Zdjęcie ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 /materiały prasowe

Nowe procesory graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 30, drugiej generacji RTX, wyposażone są w nowe rdzenie RT i Tensor oraz multiprocesory strumieniowe, co przekłada się na wysoką jakość obrazu, dużą ilość klatek na sekundę oraz akcelerację AI w grach i profesjonalnych aplikacjach.

Dzięki architekturze NVIDIA Ampere, która zapewnia wzrost wydajności do 1,9x na wat w stosunku do poprzedniej generacji, urządzenia z serii RTX 30 bez trudu zapewniają grafikę we wszystkich rozdzielczościach, nawet w 8K. Procesory graficzne zastosowane w GeForce RTX 3090, 3080 i 3070 stanowią największy skok generacyjny w historii firmy NVIDIA.

Karty trafiły już do pierwszych producentów.

Firma ZOTAC zaprezentowała serię ZOTAC GAMING GeForce RTX 30, w której skład wchodzą modele Trinity i Twin Edge, wyposażone w potrójne lub podwójne wentylatory. Zarówno Trinity, Twin Edge jak i AMP Extreme wyposażone są w bardzo wydajny system chłodzenia IceStorm 2.0.

Modele Trinity i Twin Edge z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 będą dostępne w sprzedaży od 2. połowy września 2020 roku. Natomiast modele AMP Extreme będą dostępne w październiku 2020 roku.

Zdjęcie ROG Strix GeForce RTX 30 / materiały prasowe

Prawdziwy arsenał dla graczy przygotowała także marka ASUS, prezentując najnowszą linię urządzeń gamingowych Meta Buffs. W skład zaprezentowanych produktów wchodzą nowe karty graficzne ROG Strix GeForce RTX z serii 30, które wykorzystują moc konstrukcji, ulepszonej pod względem układu chłodzenia oraz oferują najwyższą wydajność, dzięki zastosowaniu architektury NVIDIA Ampere.

Wideo youtube

Marka ROG zaprezentowała również monitory gamingowe ROG Swift PG329Q, ROG Swift 360 Hz PG259QN oraz ROG Swift 360 Hz PG259QNR do ultraszybkiej rozgrywki; wentylator ROG Strix XF 120 dla wysokiej wydajności chłodzenia i wszechstronności zastosowań przy niskim poziomie hałasu; ROG Rapture GT-AXE11000, pierwszy na świecie router pracujący w standardzie Wi-Fi 6E; klawiaturę gamingową ROG Strix Scope RX, w której debiutują responsywne, niezawodne i wytrzymałe mechaniczne przełączniki optyczne ROG RX Red; mysz ROG Keris Wireless charakteryzująca się kompaktowym kształtem i zapewniająca dynamiczne sterowanie, zestaw słuchawkowy ROG Delta S oferujący kryształowo czysty dźwięk; a także ROG Scabbard II, powiększona podkładka pod mysz dla graczy z ochronną powłoką nano, zapewniającą odporność na wodę, olej i kurz.