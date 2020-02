W 2019 roku liczba złośliwego oprogramowania oraz ataków, które zagrażały komputerom Mac była większa niż w przypadku urządzeń z systemem Windows.

Zdjęcie Komputery Apple nie są takie bezpieczne, jak zakładano /AFP

Najnowszy raport opublikowany na serwisie Malwarebytes, jasno wskazuje, że ilość zagrożeń dla komputerów Mac wzrosła o ponad 400% w 2019 r. To dużo większy przyrost niż w przypadku szkodliwego oprogramowania na komputery z systemem Windows.

Reklama

Może to być oznaką nadchodzących zmian na rynku bezpieczeństwa. Podczas gdy do tej pory to słynne "okienka" były bardziej narażone na ewolucje i "zainteresowanie" wszelkiej maści niebezpiecznego oprogramowania, tak wynik z 2019 roku pokazuje szybko rosnącą tendencje odwrotną.

Być może ma to związek z coraz częstszymi atakami na sektor firmowy. Nie jest tajemnicą, że komputery typu Mac stanowią dużą większy procent urządzeń obsługiwanych w dużych, zachodnich korporacjach.