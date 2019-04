Student jednego z amerykańskich college’ów postanowił wykorzystać tak zwany USB Killer do zniszczenia sprzętu wykorzystywanego przez uczelnię. Finalny efekt? Straty wysokości 58 tys. dolarów.

Zdjęcie USB Killer. Fot. kanał Austin Evans /materiały prasowe

Pendrive nazywany potocznie USB Killer to urządzenie, które po podłączeniu do portu wysyła do komputera polecenia prowadzące do przeciążenia obwodów. Takie pendrive’y można znaleźć w internecie lub skonstruować je samemu.

Student o imieniu Vishwanath Akuthota z The College of Saint Rose własnoręcznie sprawdził, czy USB Killer rzeczywiście sieje tak duże spustoszenie, jak można przeczytać w sieci. Postanowił nawet nakręcić film, na którym widać jego umieszczającego USB Killer w porcie uniwersyteckiego komputera. Co wydarzyło się dalej? 66 komputerów przestało działać, a w raz z nimi np. niektóre monitory. W sumie doliczono się strat w wysokości 58 tys. dolarów.

Pochodzący z Indii student będzie musiał zapłacić 250 tys. dolarów kary i może spędzić za kratkami nawet 10 lat - czytamy w serwisie The Verge.

