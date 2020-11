Od przyszłego roku drastycznie podrożeją zasilacze komputerowe. Wszystko ze względu na wyższe stawki certyfikacji urządzeń.

Zasilacz komputerowy to bez wątpienia jeden z najważniejszych jego podzespołów. Doprowadza zasilanie do całego naszego peceta, a przy tym dba o jego bezpieczeństwo. Niestety wszystko wskazuje na to, że klienci pragnący niebawem wymienić swoje urządzenia, będą musieli się liczyć z dużo większymi kosztami.

Firma Plug Load Solutions odpowiedzialna za wprowadzenie specjalnych certyfikatów określających sprawność energetyczną zasilaczy postanowiła trzykrotnie podnieść stawki. Oznacza to, że producenci urządzeń będą musieli zapłacić o wiele więcej za ich certyfikację. Czym to może skutkować?

Jeśli producenci nie zrezygnują ze wspomnianej certyfikacji, wszystkie nowe zasilacze diametralnie podrożeją. Koszt opłacenia uprawnienia i otrzymania atestu może okazać się do producentów ogromnym wydatkiem, który rzecz jasna - trzeba będzie odbić na klientach.

Biorąc pod uwagę, że zasilacz to urządzenie na którym nie powinno się oszczędzać, wszystko może się przełożyć na dużo większe wydatki dla użytkowników komputerów. Warto przy tym wspomnieć, że obecna sytuacja polityczna pomiędzy USA, a Chinami, już wcześniej negatywnie wpłynęła na podwyżki cen niektórych podzespołów.