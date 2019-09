Panasonic zaprezentował nowy notebook klasy semi-rugged TOUGHBOOK 55. Smukły i lekki model ma poprawić elastyczność i wydajność pracy - twierdzi producent.

Zdjęcie TOUGHBOOK 55 /materiały prasowe

TOUGHBOOK 55 został zaprojektowany z myślą o prostym użytkowaniu w pojazdach. Dzięki opcjonalnym 4 mikrofonom urządzenie oferuje współczynnik rozpoznawania głosu wynoszący 98%. Ponadto jest wyposażony w głośniki stereo (92 dBA), dzięki czemu z łatwością można go wykorzystywać do rozmów podczas prowadzenia pojazdu lub w hałaśliwym miejscu pracy.

Reklama

Klawiatura TOUGHBOOK 55 również została ulepszona, tak by była łatwiejsza w użyciu. Opcjonalne, zmieniające kolor podświetlenie klawiatury oraz izolowane klawisze ułatwiają pisanie, podobnie jak litery wykończone żywicą poprawiające widoczność zarówno w świetle, jak i w ciemności.

10-punktowy pojemnościowy ekran może być obsługiwany dotykowo, nawet w rękawicach roboczych, a także za pomocą rysika z cienką 2-milimetrową końcówką, która zapewnia dokładność podczas pisania.

Ekran jest czytelny zarówno przy ostrym światle słonecznym, jak również w miejscach, gdzie światło musi być ograniczone do minimum (maksymalna jasność 1000 cd/m2; min. jasność 2 cd/m2). Model zawiera opcjonalną przednią kamerę 2MP z funkcją pracy w podczerwieni i migawką prywatności do wideokonferencji.

Chroniony przed atakami fizycznymi i cyfrowymi

TOUGHBOOK 55 jest zabezpieczony zarówno fizycznie, dzięki wytrzymałej konstrukcji, jak i przed złośliwymi atakami na system. Jako jeden z pierwszych notebooków na rynku jest wyposażony w nową zaawansowaną platformę bezpieczeństwa. Dzięki temu funkcje chroniące sprzęt, oprogramowanie oraz dane są włączone od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka.

Procesor Intel Core i5 vPro 8. generacji, zaawansowane komponenty Panasonic i funkcje systemu Windows 10 Pro zapewniają najwyższą ochronę przed atakami oprogramowania układowego, zabezpieczają fazę BIOS oraz chronią notebook przed dostępem do danych, nawet gdy system operacyjny jest w trybie czuwania.

Ponadto TOUGHBOOK 55 oferuje ochronę tożsamości dzięki opcjonalnemu czytnikowi linii papilarnych, czytnikowi Smart Card, kart zbliżeniowych i rozpoznawaniu twarzy Windows Hello.

Zdjęcie Toughbook 55 / materiały prasowe

Wydajność i komunikacja

TOUGHBOOK 55 jest wyposażony w czterordzeniowy procesorowi Intel Core i5 vPro 8. generacji. Posiada 8 GB pamięci RAM (opcjonalnie do 64 GB) i 256 GB SSD (opcjonalnie 512 GB, 1 TB, OPAL256, OPAL512, OPAL1TB). Dostepne interfejsy obejmują dwa porty USB 3.1.1, USB 3.1 typu C PD, HDMI, LAN, gniazdo micro SDXC i opcjonalnie złącze anten zewnętrznych Dual Path Through.

Możliwości komunikacyjne urządzenia są bezkonkurencyjne dzięki Bluetooth 5.0, który zapewnia szybszą wymianę danych i komunikację na większe odległości. Model obsługuje także sieć WLAN z dwupasmową siecią bezprzewodową Intel AC-9560.

TOUGHBOOK 55 jest zoptymalizowany do użytku z systemami pozycjonowania Galileo i GPS w Europie, GLONASS w Rosji i Beidou w Chinach przy użyciu opcjonalnego ublox-NEO-M8N.

Dostępność i cena

TOUGHBOOK 55 jest dostępny od września 2019 r. w 3 wersjach: HD, Full-HD i Full-HD Touch Screen. Jego cena zaczyna się od 1988 euro, czyli około 8600 zł.