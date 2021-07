Windows Vista - dlaczego ten system odniósł porażkę?

Windows Vista był oficjalnym i długo wyczekiwanym następcą udanego Windowsa XP. Oprogramowanie amerykańskiego producenta zostało wydane w 2006 roku. Spora liczba użytkowników czekała na nowości, które do Visty zaimplementował Microsoft, jednak bardzo szybko okazało się, że to co ma być zbawieniem i nowoczesnością stało się koszmarem.

Windows Vista jako pierwszy w historii system Microsoftu stał się ofiarą "balona". Konkretniej chodzi o ogromną ilość kodu, jaką do swojego systemu upchał amerykański producent. Windows Vista posiadał 50 milionów linijek kodu. O 10 milionów więcej niż... następca Visty - Windows 7. Oprogramowanie Microsoftu zostało ewidentnie przeładowane funkcjami i nie było dobrze zoptymalizowane do pracy na wielu sprzętach o różnej specyfikacji. Na słabszych maszynach Vista po prostu zwalniała i się zacinała.

Zdjęcie Windows Vista zadebiutował 30 stycznia 2007 roku / AFP

To wywołało pewien problem: trzeba było posiadać topowy sprzęt, aby cieszyć się płynnością działania Visty. Wiele osób nie chciało zmieniać swojego komputera lub laptopa tylko dla szybszej pracy systemu operacyjnego. Wygodniej było wrócić do starego, sprawdzonego Windowsa XP.

W "złotym okresie" dla Windowsa XP, na całym świecie znajdowało się około 600 milionów komputerów z systemem Microsoftu. XP od samego początku miał być swoistym pomostem pomiędzy Windowsem 95/98 oraz Windowsem NT. I to się faktycznie udało. Popularność XP była tak duża, zarówno komercyjna, jak i korporacyjna, że Vista po prostu wstrzeliła się w najgorszy moment. Windows XP cały czas zwiększał udziały w rynku pomimo tego, że na świecie znajdowała się już nowsza wersja okienek Microsoftu.

Zdjęcie . / AFP

Ostatnim gwoździem do trumny Windowsa Visty była jego kompatybilność z innymi urządzeniami oraz akcesoriami. Microsoft zupełnie nie postarał się w tym temacie i... mocno się na tej decyzji przejechał. Ilość sprzętów, która kłóciła się z oprogramowaniem Vista była gigantyczna, we wszystkich regionach świata. Użytkownicy i firmy miały dość tej sytuacji i często rezygnowały z nowego wydania Windowsa.

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Microsoft przyłożył się do kolejnej generacji systemu i Windows 7 był równie udany, co Windows XP. Popularna "siódemka" gości na wielu komputerach do dzisiaj. I to pomimo upływu już paru dobrych lat.

