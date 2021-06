Windows 11 - oto możliwa data premiery

Mamy coraz więcej informacji na temat premiery oprogramowania Windows 11. Zaprezentowany niedawno przez Microsoft system może pojawić się na rynku oraz komputerach jeszcze w październiku tego roku.

Microsoft podczas oficjalnej prezentacji Windowsa 11 nie podał żadnej dokładnej daty związanej z jego wprowadzeniem na rynek. Bliższe przyjrzenie się kilku zdjęciom zdradza, kiedy dokładnie Windows 11 może zostać “uwolniony" dla wszystkich użytkowników. Bardzo możliwe, że stanie się to w okolicach 20 października 2021 roku.

Wiadomość w aplikacji Microsoft Teams przedstawia informację przekazywaną od Stevie Batiche’a z zespołu Surface do szefa oprogramowania Windows, Panosa Panay. W wiadomości można przeczytać, iż Batiche nie może się doczekać października.

Sklep Walmart również wymienił na swojej stronie “darmową aktualizację do Windows 11 w październiku 2021 roku". Wygląda więc na to, że Microsoft ma już konkretne plany związane z premierą swojego nowego systemu oraz datą, w której możemy się go spodziewać.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko cierpliwie czekać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Windows 11 będzie dostępny w formie darmowej aktualizacji jeszcze przed końcem 2021 roku.



