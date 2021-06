Windows 11 - można już pobrać oficjalne tapety

Do sieci przedostały się nowe informacje dotyczące kolejnej generacji systemu operacyjnego Microsoftu. Od teraz można już oficjalnie pobrać tapety z Windowsa 11 w wysokiej rozdzielczości. Jak to zrobić?

Zdjęcie Tapeta z Windows 11 / fot. BetaNews / materiał zewnętrzny

Następca Windows 10, Windows 11 pojawił się na obszernym materiale w sieci - do internetu przedostały się także zrzuty ekranu, które mogą pokazywać przyszłość "okienek". Wygląd nowego systemu operacyjnego z paskiem zadań i menu Start na środku może wyglądać nieco kontrowersyjnie. Nie to jednak przykuło uwagę użytkowników, a same tapety, które Microsoft zdecyduje się dodać do swojego systemu.

Od teraz można je już oficjalnie pobrać, jeszcze przed instalacją Windows 10.

Główna, domyślna tapeta przypominająca falującą tkaninę jest dostępna w wersji ciemnej oraz jasnej. Istnieją również tła w różnych kolorach oraz nowe, wybrane krajobrazy.

Windows 11 czerpie garściami z niewydanego do tej pory oprogramowania Windows 10X. Microsoft zawiesił prace nad tą generacją systemu, która docelowo miała być przeznaczona na komputery nowej generacji oraz urządzenia z więcej niż jednym ekranem.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę nowego systemu, a na ten moment po prostu pobrać tapety.

Zdjęcie fot. BetaNews / materiał zewnętrzny

