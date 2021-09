Najnowsza wersja sterowników Game Ready i NVIDIA została zoptymalizowana pod wyczekiwany system Windows 11. Oznacza to, że gracze korzystający z kart graficznych GeForce otrzymują pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate na kartach graficznych GeForce RTX i laptopach, a posiadacze monitorów G-SYNC HDR mogą ulepszyć gry SDR dzięki Auto HDR firmy Microsoft.

To jednak nie wszystko. Nowe sterowniki to także nowe sposoby organizowania swoich pulpitów i zarządzania nimi za pomocą narzędzi przyciągania, rozszerzonej funkcjonalności wielu monitorów oraz zaawansowanej obsługi ekranów dotykowych, sterowania głosowego i urządzeń do wprowadzania za pomocą pióra.

Sterownik Game Ready przygotowany na premierę systemu Windows 11, zawiera także optymalizacje dla ośmiu nowych gier oraz dodaje 28 produkcji do listy tytułów obsługiwanych przez DLSS. Jest to wynikiem powszechnego wykorzystania wtyczki DLSS w silniku Unreal Engine 4, która sprawiła, że technikę można szybko i łatwo implementować w grach. Obecnie biblioteka gier i aplikacji obsługujących DLSS obejmuje ponad 100 tytułów.

