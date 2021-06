Windows 11 będzie wymagał kamerki w laptopie

Już od 2023 roku Windows 11 będzie wymagał posiadania kamerki w laptopie. I to nie byle jakiej. Microsoft opublikował konkretne parametry, które będzie musiał spełniać dany sprzęt.

Zdjęcie ​Windows 11 / materiały prasowe

Reklama

Od 2023 roku Microsoft będzie wymagał, aby komputery obsługujące system Windows 11 (a konkretniej laptopy) posiadały kamerkę internetową. Od 1 stycznia wszystkie nowe sprzęty ze wspomnianym oprogramowaniem będą musiały wykorzystać do działania przednią kamerkę - czy tego chcemy czy też nie.

Reklama

Microsoft opublikował również wymagania, które dotyczą kamerki internetowej jaka będzie musiała się znaleźć w laptopie z Windows 11. Na oficjalnej stronie producenta możemy przeczytać, iż w tym przypadku chodzi o sprzęty z rozdzielczością minimum HD lub lepszą, a także posiadające technologie takie, jak automatyczne ustawianie ekspozycji czy też automatyczne manipulowanie balansem bieli. Oznacza to więc, że dni słabszych kamerek internetowych są ewidentnie policzone. To tylko kwestia czasu zanim tego typu produkty przestaną istnieć i znikną na dobre z rynku.

Wymóg Microsoftu dotyczy laptopów sprzedawanych przez producentów OEM od 2023 roku. Nie wpływa on na obecnie dostępne konstrukcje. Nie ma się więc co o to obawiać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe piętrowe autobusy zasilane wodorem przybyły do Londynu AFP

------------------------------------------------------

Windows 11 - więcej informacji

Windows 11 - system operacyjny jutra

Windows 11 - wymagania sprzętowe



Windows 10. Kiedy koniec wsparcia? Znamy odpowiedź

Windows 11 kontra Windows 10