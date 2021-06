Wygląda na to, że Windows 11 będzie posiadał więcej niż jedną wersję. Nowe informacje, które pojawiły się w sieci wskazują na oprogramowanie z dopiskiem „SE”. Czym potencjalnie może się ono różnić?

Windows 11 pojawił się w ciągu ostatnich dni na wielu przeciekach - oprogramowanie Microsoftu wyciekło nawet w postaci plików ISO możliwych do zainstalowania na komputerze. Tym razem jednak do sieci przedostały się informacje na temat potencjalnej, drugiej odmiany Windowsa 11 oznaczonej jako Windows 11 SE. To może być nic innego, jak odświeżona wersja Windowsa 10X. Windows 11 SE miałby bowiem zostać ograniczony i zaprojektowany do działania w usłudze chmurowej Microsoft PC.

Podobnie, jak w przypadku Windows 10, Windows 11 będzie posiadał kilka wersji - Home, Pro, Enterprise oraz inne. Windows 11 SE miałby być jednak samodzielnym tworem, który działałby na nieco innych zasadach od "pełnoprawnej" wersji systemu.

Obecnie na ten moment nie wiadomo nic więcej na temat tego oprogramowania. Microsoft w przeszłości wielokrotnie informował, iż w ciągu najbliższych lat system Windows zmieni się nie do poznania.

Możemy to tylko i wyłącznie obserwować. Więcej informacji poznamy już podczas specjalnej konferencji 24 czerwca 2021 roku.

