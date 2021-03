Windows 10 - problemów z drukowaniem ciąg dalszy

Microsoft wypuścił szybką aktualizację dla Windowsa 10, która miała naprawiać błędy z drukowaniem. Niestety update przyniósł ze sobą kolejne problemy - czytamy w serwisie Windows Latest.

Zdjęcie Windows 10 sprawia problemy /materiały prasowe

Aktualizacja Windowsa z 9 marca 2021 roku skutkowała wystąpieniem groźnego błędu, objawiającym się wyświetlaniem tzw. Blue Screen of Death ("Niebieski ekran śmierci"). Występował on podczas drukowania przy użyciu pliku systemowego win32kfull.sys. Dotyczył on niektórych drukarek, wykorzystujących konkretny zbiór sterowników - wśród nich były przede wszystkim modele przemysłowe, takich marek Kyocera, Ricoh i Zebra.

Teraz Microsoft wydał szybką poprawkę mającą usunąć problem. Wszystko jednak wskazuje, że choć naprawia ona występowanie tzw. bluescreena, to problemów z drukowaniem wciąż nie brakuje.

Jak donoszą użytkownicy, najnowsza aktualizacja powoduje kolejne błędy. Tym razem dotyczą one niekompletnych wydruków oraz awarii całych drukarek. Na forum technicznym Microsoftu nie brakuje tematów ze zdjęciami pustych etykiet, nie w pełni wydrukowanych tekstów czy zdjęć. Niektórzy zgłaszają także spore problemy z urządzeniami firmy Dymo.

Microsoft potwierdził już pierwsze doniesienia. Niestety nie wiadomo kiedy pojawi się kolejna aktualizacja i czy w końcu rozwiąże ona wszystkie problemy.

