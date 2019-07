Najnowsza aktualizacja Windowsa, oznaczona jako 19H2 ma nadejść we wrześniu tego roku. Co o niej wiemy?

Zdjęcie Co przyniesie nowa aktualizacja? /123RF/PICSEL

Przede wszystkim warto rozwiać mrzonki dotyczące ogromnych innowacji. W przeciwieństwie do poprzednich aktualizacji, nadchodząca paczka będzie mniejsza i ma pełnić funkcję jedynie kolejnego etapu w spodziewanej większej aktualizacji zbiorczej. Jak poinformował sam Microsoft, wielu z nas może nawet nie zauważyć jakichkolwiek zmian.

Te jednak się pojawią. Wersja 19H2 ma być czymś w rodzaju niewielkiego Service Packa i skupić się nad aspektami bezpieczeństwa, funkcjonalności i optymalizacji. Kompilacja ma ponadto wprowadzać nowy zestaw funkcji korporacyjnych oraz ulepszeń sieciowych. Całość zostanie wdrożona przy użyciu "technologii serwisowej".

Jak widać Microsoft skutecznie dąży do jak najmniej inwazyjnych aktualizacji swojego systemu. Nie oznacza to jednak końca dużych poprawek. Zapowiadana na wiosnę kompilacja 20H1 ma powrócić do większych i ciekawszych ulepszeń.