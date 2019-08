VivoBook S14 i S15 ze specjalnym dodatkowym ekranem

ASUS wprowadza na rynek parę ultramobilnych laptopów VivoBook S14 i VivoBook S15. Są one wyposażone w nowatorski dodatkowy ekran dotykowy ASUS ScreenPad 2.0.

Zdjęcie Asus VivoBook S14 i S15 /materiały prasowe

Laptopy VivoBook S dysponują ekranem NanoEdge o smukłych ramkach. Użytkownik może cieszyć się immersyjnymi wrażeniami dzięki uzyskaniu stosunku wielkości ekranu do obudowy dochodzącego do 88 proc. W maksymalnej konfiguracji laptopy zostały wyposażone w procesory Intel Core i7, niezależne karty graficzne NVIDIA GeForce MX250, a ponadto dyski SSD PCIe o pojemności do 1 TB. Są to pierwsze laptopy VivoBook wyposażone w kamerę internetową na podczerwień (IR) oraz kartę Wi‑Fi 6 (802.11ax).

Reklama

Zastosowanie w laptopach VivoBook S14 i VivoBook S15 ekranu NanoEdge pozwoliło na zmniejszenie obudowy do kompaktowych rozmiarów. Komputery te ważą odpowiednio jedynie 1,4 kg i 1,8 kg



VivoBook S14 i VivoBook S15 to pierwsze modele z tej serii wyposażone w rozwiązanie ScreenPad 2.0 - najnowszą wersję dodatkowego ekranu dotykowego. Napędzany nowym oprogramowaniem ScreenXpert, ScreenPad 2.0 dysponuje teraz większym ekranem dotykowym o przekątnej 5,65 cala, który oferuje wiele nowych funkcji. Zawiera on cały zestaw dedykowanych programów ASUS służących zwiększeniu produktywności: Quick Key (przycisk szybkiego wyboru) pozwala na zautomatyzowanie i wykonywanie za jednym stuknięciem kompleksowych sekwencji poleceń klawiszowych, aplikacja Handwriting umożliwia rozpoznawanie pisma ręcznego, natomiast Number Key pozwala na szybkie wprowadzanie danych liczbowych.

Zdjęcie Asus VivoBook S14 i S15 / materiały prasowe

Przeprojektowany interfejs przypominający te znane ze smartfonów jest intuicyjny i przyczynia się do zwiększenia wygody użytkowania - tak twierdzi producent. Także zewnętrzni deweloperzy mają możliwość wykorzystywania interfejsu ASUS API w celu zoptymalizowania swojego oprogramowania pod kątem rozwiązania ScreenPad. Zastosowane komponenty pozwoliły na zwiększenie efektywności energetycznej w porównaniu do poprzedniej generacji, co przekłada się na 2,5 raza dłuższy czas pracy baterii podczas korzystania ze ScreenPada.



Laptopy VivoBook S14 i VivoBook S15 mają metalową obudowę dostępną w wariantach wykończenia Moss Green, Punk Pink oraz Transparent Silver, przy czym każda wersja kolorystyczna posiada także uzupełniające akcenty, co zapewnia komputerom przykuwające uwagę wzornictwo w stylu color‑blocking - na przykład inspirowany barwami natury wariant Moss Green został świetnie dopełniony akcentami w kolorze Energetic Orange.