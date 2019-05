Firma Transcend zaprezentowała nowy zewnętrzny dysk SSD ESD350C korzystający z interfejsu USB 3.1 typu C. Cechuje go prędkość odczytu na poziomie 1050 MB/s oraz zapisu do 950 MB/s.

Zdjęcie Transcend ESD350C /materiały prasowe

Dysk Transcend ESD350C może być stosowany jako pamięć zewnętrzna do smartfonów i tabletów wyposażonych w port USB-C, najnowszych MacBooków z Thunderboltem 3 oraz urządzeń z portem USB, w tym konsoli Xbox One oraz PlayStation 4.

Reklama

Poprzez wykorzystanie w nośniku kości 3D NAND TLC otrzymujemy dłuższą żywotność dysku niż w modelach opartych na tradycyjnie stosowanych kościach 2D NAND.



Dysk wyróżnia się wyglądem i wytrzymałością za sprawą gumowego etui w kolorze morskim (navy blue). Antypoślizgowy materiał pomaga uchronić dysk przed uszkodzeniami zewnętrznymi i zabrudzeniami. Porównywalny do wielkości dłoni dysk z łatwością zmieści się do kieszeni czy torebki. Razem z dyskiem otrzymujemy dwa kable o końcówkach USB typu C do USB typu C oraz USB typu C do USB typu A.



Producent dostarcza do urządzenia oprogramowanie Transcend Elite, pomagające w zarządzaniu danymi oraz samym dyskiem. Umożliwia ono m.in. tworzenie kopii zapasowych oraz szyfrowanie i przywracanie danych. Program jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz macOS 10.10. Można go bezpłatnie pobrać ze strony producenta.



Dysk ESD350C pojawi się w polskich sklepach w czerwcu.

Sugerowane ceny producenta to odpowiednio: 409 zł za wersję 240 GB, 579 zł za wersję 480 GB oraz 869 zł za wersję 960 GB.