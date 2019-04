Transcend zaprezentowała nowy przenośny dysk SSD - ESD240C. Osiąga on prędkość odczytu danych do 520 MB/s. Dostępny będzie w trzech wersjach pojemnościowych: 120, 240 i 480 GB.

Zdjęcie Transcend ESD240C /materiały prasowe

Transcend ESD240C wyróżnia się minimalistycznym wyglądem oraz niewielkimi rozmiarami. Konstrukcja dysku jest lekka (33 gramy), a jednocześnie solidna. Dysk został zbudowany na kościach 3D NAND TLC, które zapewniają zdecydowanie dłuższą żywotność niż konstrukcje oparte na tradycyjnych kościach 2D NAND. Wyposażono go w port USB 3.1 drugiej generacji ze wsparciem UASP. Urządzenie osiąga szybkość odczytu danych nawet do 520 MB/s i zapisu do 460 MB/s.



Model ESD240C znajdzie zastosowanie jako pamięć zewnętrzna do laptopów, konsol, smartfonów i tabletów obsługujących USB OTG, a także MacBooków z Thunderboltem 3. Do zestawu dołączone są dwa kable: z dwoma końcówkami USB typu C oraz z jedną końcówką typu C, a drugą typu A.



Model dostępny jest w trzech wariantach pojemnościowych, z których najmniejszy to 120 GB. Pozostałe dostępne pojemności to 240 GB i 480 GB. Producent dostarcza do urządzenia oprogramowanie Transcend Elite, pomagające w zarządzaniu dyskiem oraz danymi. Umożliwia ono m.in. tworzenie kopii zapasowych, szyfrowanie oraz przywracanie danych. Program jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows oraz macOS. Można go bezpłatnie pobrać ze strony producenta.



Dysk SSD ESD240C dostępny będzie w sprzedaży od początku maja w sugerowanych cenach 189 zł za wersję 120 GB, 269 zł za 240 GB oraz 439 zł za 480 GB. Producent zapewnia trzyletnią gwarancję na dysk.