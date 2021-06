Test Huawei Matebook 14 (2021)

Sprawdzamy najnowszego notebooka z coraz większej stajni komputerowej Huaweia - model Matebook 14 ma najnowszy procesor Intela. Czy takie odświeżenie konfiguracji i ciekawe rozmiary ekranu wystarczą, aby przykuć uwagę potencjalnego klienta?

Huawei na dobre stał się firmą stojącą za sprawdzoną marką laptopów - MateBooki trafiły do tej samej grupy, co sprzęt HP, Della, Asusa czy Acera. Najnowszy Huawei Matebook 14 (2021) został wyposażony w procesor Intela 11. generacji i układ graficzny Intel Iris Xe - to najistotniejsza ze zmian. Jak w praktyce zatem sprawuje się nowość Huaweia?

Wykonanie i wygląd

Notebook, podobnie jak w przypadku innych modeli Matebooków, prezentuje się bardzo dobrze od pierwszego momentu po wyjęciu z stylowego pudełka. Wraz z komputerem znajdziemy ładowarkę (o niej szerzej później). Wymiary 307.5 mm na 223.8 mm na 15.9 mm laptop, z wagą 1,49 kg, i 14-calowym ekranem, okazują się być bardzo dobrą kombinacją. Co prawda dla niektórych prawie 1,5 kg to będzie za dużo, ale sprzęt jest wystarczająco kompaktowy, zarazem nie poświęcając kosztem rozmiarów ergonomii pracy.

Zdjęcie Huawei Matebook 14 / INTERIA.PL

Po bokach znajdziemy bardzo standardowy pakiet portów i złączy: dwa porty USB 3.2 Gen1, USB-C, HDMI i złącze 3,5 mm jack. Klawiatura sprawdza się nieźle podczas pisania, chociaż na rynku są laptopy z jeszcze lepszym rozwiązaniem na tej płaszczyźnie. Złego słowa nie możemy natomiast napisać o touchpadzie - ma wystarczająco spore rozmiary i jest niezawodny. Kamerkę, podobnie jak w innym modelach, ukryto pod jednym z klawiszy funkcyjnych (rozdzielczość 720p). Nie wszystkim podczas korzystania z niej spodoba się kąt, pod jakim umieszczono kamerkę. Głośniki w tym modelu można uznać za niezłe.

Zdjęcie Huawei Matebook 14 - kamerka ukryta pod jednym z klawiszy / INTERIA.PL

Przycisk on/off to zarazem czytnik linii papilarnych, działający błyskawicznie - co należy pamiętać, bo patent sprawdza się w praktyce doskonale.

Zdjęcie Huawei Matebook 14 - czytnik linii papilarnych w przycisku on/off / INTERIA.PL

Ekran

Dużą zasługą w prezentacji całego notebooka pozostaje ekran. Mająca 14-cali matryca (glare) została umieszczona w przestrzeni z niewielką ramką (4,9 mm) - takie rozwiązanie zawsze robi wrażenie. Rozdzielczość ekranu wynosi 2160 na 1440 p (ppi 144), a proporcje to 3:2. Huawei podaje współczynnik kontrastu jako 1500, a maksymalna jasność ma wynosić 300 nitów. Co w praktyce daje takie połączenie? Udany ekran, który dobrze sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas oglądania filmów i zdjęć. Warto pamiętać, że notebook korzysta z technologii redukującej emisję niebieskiego światła i zarazem eliminujące efekt migotania ekranu. Dzięki temu zmęczenie oczu zostaje zminimalizowane. Ekran obsługuje dotyk.

Zdjęcie Huawei Matebook 14 / INTERIA.PL

Konfiguracja i osiągi

Testowany model ma "pod maską" procesor 11. generacji Intel Core i7-1165G7, układ graficzny Intel Iris Xe, 16GB pamięci RAM (DDR4) i dysk 512GB SSD. Jak komputer wypadł w syntetycznych benchmarkach?

Wynik Huawei Matebook 14 (2021):



Geekbench 5 - CPU Benchmark: 1402 pkt. (single-core), 4763 (multi-core).



Geekbench 5 - Compute Benchmark: 13 249 pkt.



Cinebench R23: 5225 pkt. (multi-core); 1204 pkt. (single-core); MP Ratio: 4.34 x.

Dla porównania, wyniki Microsoft Surface Laptop 4 :

Geekbench 5 - CPU Benchmark: 1242 pkt. (single-core), 4731 (multi-core).



Geekbench 5 - Compute Benchmark: 14 903 pkt.



Cinebench R23: 4764 pkt. (multi-core); 1282 pkt. (single-core); MP Ratio: 3.72 x.

Zdjęcie Huawei Matebook 14 / INTERIA.PL

Przekładając wynik Matebooka 14 na bardziej "ludzki język" - komputer jest bardzo wszechstronny, poradzi sobie z każdym wyzwaniem związanym z pracą, nauką i rozrywką multimedialną. Najnowszy procesor i układ graficzny Intela wystarczy dla większości użytkowników. Nawet jeśli myślimy o graniu na nim od czasu do czasu, Matebook 14 poradzi sobie z wieloma wymagającymi tytułami na niższych lub średnich ustawieniach graficznych, a gry takie jak przykładowo "Wasteland 3" od razu uruchamiają się na ustawieniach: Poziom jakości - Wysoki.

Bateria i czas pracy

Ładowarka 65W z zestawu ma rozmiary dużego adaptera do smartfonów, zatem łatwo ją spakować do plecaka. Komputer ładujemy przy pomocy portu USB-C. Podawany przez producenta czas pracy, bez ładowania baterii, to około 11 godzin (standard dla nowej platformy Intela). W rzeczywistości - zależnie od warunków - z takiego wyniku należy "zgolić" przynajmniej około godziny lub więcej. Przy bardziej intensywnej pracy, 6-7 godzin to ustandaryzowany wynik. Kultura pracy systemu chłodzenia jest poprawna.

Podsumowanie

Matebook 14 to kolejny bardzo udany notebook Huaweia na naszym rynku. Jeśli ktoś szuka wszechstronnego komputera przenośnego z wyższej półki - spokojnie może myśleć o jego kupnie.

Plusy Jakość wykonania i wygląd

Udany ekran

Odpowiednia konfiguracja

Niewielka ładowarka Minusy Kamerka ”pod kątem” może trochę irytować

Rekomendowana cena sprzedaży laptopa MateBook 14 w promocyjnej ofercie trwającej do 30 czerwca wynosi 4 599 zł



