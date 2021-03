W Szwecji powstaje nowy superkomputer "Dardel", który nazwano tak w hołdzie szwedzkim artystom: Thorze i Nilsowi Dardel. Zlokalizowany w Sztokholmskim Centrum Wydajnej Komputeryzacji (PDC), który zaangażowany jest w badania nad tzw. wielkimi wyzwaniami, będzie służył użytkownikom Szwedzkiej Narodowej Infrastruktury Komputerowej (SNIC) do prac nad zmianami klimatu, przyszłością energetyki, urbanizacji i jakości życia w warunkach zmian struktury populacji.

Reklama

Zdjęcie Szwecki superkomputer "Dardel" /materiały prasowe

System powstaje na zamówienie Królewskiego Instytutu Technologii w Szwecji (KTH) we współpracy z firmami HPE i AMD. 13,5 PFLOPS mocy obliczeniowej będzie zapewnione przez procesory AMD EPYC oraz akceleratory AMD Instinct, które zostaną wdrożone w dwóch fazach. W pierwszej fazie uruchomiona zostanie partycja procesorowa, której 65 000 rdzeni zostanie oddane do użytku już w czerwcu tego roku. Z kolei partycja z akceleratorami zostanie udostępniona w styczniu przyszłego roku. "Dardel" będzie realizował w szczególności obliczenia z dziedziny obliczeniowej dynamiki płynów, biofizyki oraz chemii kwantowej.



"Ostatnio zauważyliśmy znaczny wzrost sytuacji, w których naukowcy potrzebują użyć akceleratorów (głównie w formie GPU). Wkrótce będziemy mogli sprostać temu zapotrzebowaniu, jak tylko wdrożymy partycję akceleratorów w superkomputerze Dardel. Superkomputer ten znacząco zwiększy szwedzkie możliwości badań, które wymagają dostępu do dużej skali zasobów obliczeniowych." - powiedział prof. Hans Karlsson, dyrektor SNIC.



KTH, czyli Królewski Instytut Technologii w Sztokholmie został założony w 1827 roku i jest obecnie jednym z wiodących ośrodków uniwersyteckich w dziedzinie techniki i inżynierii. To największa instytucja naukowa i akademicka w Szwecji i jednocześnie jeden z wiodących ośrodków zaangażowanych w największe problemy współczesnego świata