​Surface Pro 8 i inne nowości z rodziny Surface - komputery gotowe na Windows 11

​Surface Duo 2 - składany smartfon Microsoftu

Hybrydowy tablet Microsoftu będzie miał 13-calowy ekran ze wsparciem odświeżenia na poziomie 120Hz. W środku znajdziemy procesor Intela 11. generacji (Intel Core i7-1185G7) do 32GB RAM i dyskiem do 1 TB SSD.

Urządzeni wyposażono w port Thunderbolt, dwa porty USB-C. Aparat umieszczony z tyłu będzie miał 10 megapikseli, a ten z przodu - 5MP. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń z tej linii, będziemy musieli dokupić klawiaturę osobno.

Zdjęcie ​Surface Pro 8 / materiały prasowe

Surface Pro 8 zadebiutuje 5 października. Data nie jest przypadkowa - wtedy na rynku zadebiutuje Windows 11. Dostępny w cenie od 1099 dol.

Reklama

Wideo youtube

Inne nowości z rodziny Surface:

Wideo youtube

Surface Laptop Studio - stanowi ewolucję Surface Book. To urządzenie konwertowalne do trzech różnych pozycji. W łatwy sposób przechodzi z trybu stacji roboczej, do trybu Stage czy studyjnego. Komputer ten nadaje nowe znaczenie wszechstronności, oferując charakter pracy dostosowany do użytkownika. Posiada również przestrzeń i ładowarkę do pióra Surface Slim Pen 2, znajdującą się pod klawiaturą. Dostępny w cenie od 1 599 US



Surface Pro 7+ - poprzednio dostępny wyłącznie w ofercie dla biznesu, teraz dystrybuowany będzie w kanale konsumenckim w cenie od 799 USD. Surface Pro 7+ będzie wyposażony w najnowsze procesory, zaoferuje wydłużony czas pracy na baterii, wymienny dysk SSD oraz łączność LTE.

Zdjęcie Surface Go 3 / materiały prasowe

Surface Go 3 - przenośny tablet Surface z ekranem dotykowym 2 w 1, wykorzystujący tę samą konstrukcję Surface Go z większą mocą obliczeniową. To kolejny produkt z tej serii, którego cena zaczyna się od 399.99 dol.. Urządzenie wyposażono w szybsze procesory Intel Core, baterię zapewniającą całodzienną pracę oraz wbudowane zabezpieczenia firmy Microsoft. Go 3 jest konwertowalny z tabletu do laptopa, a ponadto obsługuje cyfrowe pióro i ekran dotykowy. Rozwiązanie to jest idealne do codziennych zadań, pracy domowej i zabawy.

Zdjęcie Surface Pro X / materiały prasowe

Surface Pro X - urządzenie to już jest dostępne na rynku, jednak teraz trafi do sprzedaży w wariancie wyłącznie z Wi-Fi w przystępnej cenie 899 dol. To najcieńszy, ultra-mobilny Surface Pro, idealny dla klientów poszukujących elastyczności i mobilności. Posiada również więcej natywnej obsługi aplikacji i emulację X64, która ożywia ekosystem Windows.



Dodatkowe akcesoria:

Microsoft zaprezentował również szereg nowych akcesoriów, w tym:

Zdjęcie Surface Slim Pen 2 / materiały prasowe

Surface Slim Pen 2 - pióro o ulepszonych właściwościach haptycznych i sprzężeniu zwrotnym. W efekcie oferuje wrażenie pisania po papierze. Można je przechowywać i ładować w kompatybilnych urządzeniach Surface. Cena pióra Slim Pen 2 wynosi 129.99 dol.

Surface Adaptive Kit - pomaga użytkownikom dostosować ich Surface. Chociaż narzędzie to może być używane przez każdego użytkownika Surface, Surface Adaptive Kit został stworzony w celu wsparcia osób niedowidzących, niewidomych i / lub ograniczonych zdolnościach motorycznych. Dostępne w cenie 9.99 dol.

Ocean Plastic Mouse - mysz zaprojektowana przez Microsoft, wykonana w 20 proc. z recyklingowych tworzyw sztucznych, pochodzących z mórz i oceanów. Dostępna w cenie 24 USD.

Microsoft Modern USB-C Headset - zestaw słuchawkowy certyfikowany dla Microsoft Teams zapewnia wysoką jakość dźwięku słuchawek, jak i mikrofonu. Lekka konstrukcja, kontrolki do obsługi spotkań i łatwa konfiguracja pomagają zachować łączność i koncentrację przez cały dzień. Dostępny za 54.99 dol.