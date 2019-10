Surface Neo - składany laptop z Windowsem 10X

Przecieki się potwierdziły - Microsoft pracuje nad składanym laptopem z dwoma ekranami. Sprzęt będzie korzystał ze specjalnej wersji systemu Windows o nazwie Windows 10X i zadebiutuje przed świętami 2020 roku.

Zdjęcie Surface Neo /materiały prasowe

Nie tylko smartfony czeka "składana rewolucja", komputery przenośne przejdą podobną metamorfozę, a Microsoft będzie firmą, która pokaże innym producentom, jaki kierunek obrać w przypadku laptopów z dwoma ekranami.

Zaprezentowany na specjalnej konferencji Surface Neo ma dwa 9-calowe ekrany, które po ułożeniu w "tradycyjnej" dla laptopów pozycji dają użytkownikowi 13-calową przestrzeń do pracy. Jak to możliwe? Część ekranu pełniącego rolę zarezerwowaną tradycyjnie dla klawiatury będzie nadal ekranem (przypominającym trochę Touchbar z MacBooków), a do pozostałej przestrzeni będziemy mogli podpiąć fizyczną klawiaturę lub korzystać z ekranu do pisania.

Neo zostanie wyposażone w zawiasy umożliwiające obracanie ekranami o 360 stopni. Nie zabraknie również rysika, charakterystycznego elementu komputerów z serii Surface. Nowość Microsoftu będzie jednym z pierwszych komputerów korzystających z nowej platformy Intela - Lakefield. Wraz z Neo zadebiutuje Windows 10X.

Zdjęcie Surface Neo po rozłożeniu do formy laptopa i podpięciu klawiatury Bluetooth / materiały prasowe

Zmodyfikowana wersja Windowsa - znana pod nazwą kodową Santorini - została, upraszczając, stworzona z myślą o urządzeniach z dwoma ekranami. System ma wykorzystać możliwości techniczne dwóch połączonych ze sobą ekranów, na przykład ułatwiając multitasking, robienie notatek, czytanie lub codzienną pracę.

Można założyć, że Neo nie będzie jedynym urządzeniem z Windows 10X na rynku. Firma Lenovo od kilku miesięcy publicznie mówiła o podobnym projekcie. Zapewne skorzysta on z Windowsa 10X.

Surface Neo pojawi się w sklepach w okolicach świąt 2020 roku.