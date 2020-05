​Surface Go 2 i Surface Book 3 - oficjalna prezentacja i polskie ceny

Microsoft zaprezentował dwa komputery z szanowanej rodziny Surface - modele Go 2 i Book 3. Czym się wyróżniają i ile będą kosztowały w Polsce?

Surface Go 2

Komputer zachowuje tą samą smukłą, lekką konstrukcję, ale teraz oferuje większy, 10,5-calowy wyświetlacz PixelSense, lepszą żywotność baterii i do 64 proc. szybszą wydajność niż pierwsza generacja, z nowymi funkcjami procesora Intel Core M ósmej generacji.

Microsoft dodał Studio Mics, autorskie rozwiązanie z dwoma mikrofonami, aby zwiększyć czystość głosu i zmniejszyć hałas w tle podczas spotkań zespołu lub czatów wideo. Przedni aparat ma matrycę o rozdzielczości 5MP. Główną kamerę wzbogacono o nową aplikację Aparat, która ma ułatwić skanowanie dokumentów i tablic - niezależnie od tego, czy udostępniasz notatki ze spotkania, czy odrabiasz pracę domową.

W połączeniu z piórem Surface Pen, Surface Go 2 pozwala osobom uczącym się na odległość i pracownikom zdalnym pozostać w trybie cyfrowym, jednocześnie odblokowując moc naturalnego atramentu do rysowania diagramów, oznaczania dokumentów lub pracy na równaniach matematycznych.

Cena Surface Go 2 zaczyna się od 1999 zł, a urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 12 maja.

Surface Book 3

Microsoft twierdzi, że Surface Book 3 to nasz najpotężniejszy laptop w historii, zapewniający do 50 proc. większą wydajność niż Surface Book 2 i do 17,5 godziny pracy na baterii. Na rynku znajdziemy modele o przekątnej 13″ i 15″.

Surface Book 3 posiada ekran PixelSense o wysokiej rozdzielczości, płynny i precyzyjny trackpad, wygodną klawiaturę oraz procesor Intel Core dziesiątej generacji. Dla programistów, którzy dążą do zwiększenia mocy obliczeniowej i wydajności swoich urządzeń, Surface Book 3 jest teraz wyposażony w 32 GB pamięci RAM i dysk SSD.

Surface Book 3 15″ posiada procesor graficzny NVDIA GeForce. Dodano nawet opcję laptopa z NVIDIA Quadro RTX 3000, by lepiej spełniać potrzeby klientów komercyjnych i instytucji szkolnictwa wyższego.

Ceny Surface Book 3 będą zaczynały się od 7999 zł.