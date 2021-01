Skróty klawiszowe - które z nich warto znać?

​Niemal każdemu internaucie są zapewne znane takie skróty klawiszowe, jak Ctrl + V czy Ctrl + C, ale warto nauczyć się także co najmniej kilku innych. Nieraz mogą się one przydać, choćby w przypadku, kiedy zależy nam na czasie.

Skróty klawiszowe ułatwiają korzystanie z komputera - to niby oczywiste, ale nie brakuje osób, które o tym zapominają

Dodatkowo w przypadku niektórych nie ma opcji wykonania danego działania w inny sposób niż za pomocą skrótu lub jest to uciążliwe (na przykład, kiedy chcemy wejść do BIOS-a). Przygotowaliśmy dla was w związku z tym listę najbardziej przydatnych skrótów klawiszowych. Zapraszamy!

Najważniejsze systemowe skróty klawiszowe

Najpierw wymienimy trzy podstawowe skróty, które, jak już wspomniano na początku, większość osób zapewne zna, ale na wszelki wypadek nie można o nich zapomnieć:

Ctrl + C - skopiuj zaznaczony element

Ctrl + V - wklej skopiowany element

Ctrl + X - wytnij zaznaczony element.



Coś napisałeś/zrobiłeś, ale była to pomyłka i chcesz to cofnąć? Cofnąłeś operację, ale jednak zmieniłeś zadanie i chcesz ją wykonać ponownie? Oto skróty dla ciebie:

Ctrl + Z - cofnij ostatnią operację

Ctrl + Y - powtórz ostatnią operację.



Skróty związane z zapisywaniem plików:

Ctrl+S - zapisz bieżący plik

Ctrl + Shift + S - zapisz bieżący plik jako.



Zaznaczanie:

Shift + ←/→ - zaznacz znak w tekście

Ctrl + ←/→ - zaznacz blok tekstu

Ctrl + A - zaznacz wszystko.

Skróty związane z ustawieniami:

Start + I - otwórz ustawienia Windows

Start + X - utwórz menu Zaawansowanych ustawień systemu.

Skróty związane z rozmiarem okna:

Start + ↑ - maksymalizuj aktywne okno

Start + ↓ - przywróć normalny rozmiar aktywnego okna

Start + ← - zmaksymalizuj okno aplikacji do lewej połowy ekranu

Start + → - zmaksymalizuj okno aplikacji do prawej połowy ekranu

Start + D - zminimalizuj wszystkie okna i pokaż pulpit.

Powiększanie i pomniejszanie:

Ctrl + + - powiększ

Ctrl + - - pomniejsz.



Poruszanie się między opcjami:

Tab - przejdź do następnej opcji

Shift + Tab - przejdź do poprzedniej opcji.



Skróty związane ze zrzutami ekranu:

Print Screen - wykonaj zrzut ekranu i skopiuj go do schowka

Start + Print Screen - wykonaj zrzut ekranu i zapisz go w folderze Ten komputer/Obrazy/Zrzuty ekranu.

Inne skróty:

Start + E - otwórz Eksplorator plików

Start + L - zablokuj ekran komputera

Shift + F10 - wyświetl menu kontekstowe

Start + Pause - wyświetl Właściwości systemu

Ctrl + P - drukuj bieżący dokument

Alt + Tab - przełącz się między otwartymi programami

Alt + F4 - zamknij aktywne okno/zakończ pracę aktywnego programu

Ctrl + Shift + Esc - otwórz Menedżer zadań Windows

Ctrl + Shift - przełącz układ klawiatury

Shift + Delete - usuń zaznaczony element z pominięciem Kosza.