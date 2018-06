Seagate Backup Plus Hub - dysk o rekordowej pojemności 10 TB

Seagate zaprezentował nową edycję swojego dysku stacjonarnego Backup Plus Hub. Pozwala on na zgromadzenie aż do 10 TB danych, dzięki czemu może stanowić główne centrum zarządzania danymi. Dysk ma również dwa zintegrowane porty USB 3.0, które oprócz wsparcia w szybkim tworzeniu kopii zapasowych na poziomie 160 MB/s pełnią jednocześnie funkcje ładowarek dla podłączonych sprzętów.

Do sprzedaży trafiła nowa wersja 3,5-calowego dysku Backup Plus Hub, który jest dostępny w rekordowej pojemności 10 TB. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom kopiowanych danych, funkcji ładowania oraz wysokiej prędkości transferu, dysk jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do standardowych, jak i profesjonalnych zadań.



Seagate Backup Plus Hub jest koncentratorem wyposażonym w dwa porty USB 3.0, które pozwalają na symultaniczne kopiowanie danych z dwóch różnych urządzeń. Za bezpieczeństwo eksportowanych plików, zdjęć i filmów odpowiada dedykowany, bezpłatny program tworzenia kopii Seagate, który można pobrać ze strony producenta. To wszystko sprawia, że urządzenie sprawdzi się do zastosowań nie tylko prywatnych, ale też firmowych.



Użytkownicy Mac OS oraz Windowsa nie muszą się martwić o zgodność z dyskiem, gdyż jest on przeznaczony dla obydwu systemów operacyjnych. Mogą korzystać z niego zamiennie bez konieczności resetowania urządzenia. Jedyne co trzeba zrobić, to zainstalować odpowiednie sterowniki które znajdują się na stronie: https://www.seagate.com/pl/pl/support/downloads/.

Oprócz bezpiecznego kopiowania i przechowywania plików, dysk Backup Plus Hub dostarcza wszystkim miłośnikom fotografii dodatkowe narzędzie do pracy. Wraz z zakupem urządzenia dołączany jest dwumiesięczny plan znanego programu graficznego Adobe Photoshop CC.

Seagate Backup Plus Hub 10 TB dostępny jest już w polskich sklepach w cenie 1249 zł.