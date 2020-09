Samsung zaprezentował swój najszybszy dysk

Samsung Electronics zaprezentował swój pierwszy konsumencki dysk NVMe SSD oparty o standard PCIe 4.0 - model 980 PRO. Architektura dysku oparta o szybszą magistralę sprawia, że nowy SSD oferuje odczyt i zapis sekwencyjny dochodzący odpowiednio do 7000 MB/s i 5000 MB/s.

Zdjęcie NVMe SSD /materiały prasowe

980 PRO to idealne rozwiązanie zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i profesjonalistów, którzy pracują z treściami w rozdzielczości 4K i 8K lub grają w zaawansowane graficznie gry. Wszystkie kluczowe komponenty, w tym kontroler Elpis, układ V-NAND i pamięć dynamiczna DRAM, zostały w całości opracowane przez firmę Samsung, aby w pełni wykorzystać potencjał PCIe 4.0. W efekcie 980 PRO oferuje odczyt i zapis sekwencyjny sięgające odpowiednio 7000 MB/s i 5000 MB/s oraz odczyt i zapis losowy wynoszące do 1000 K IOPS. Tym samym nowy dysk jest dwukrotnie szybszy niż SSD PCIe 3.0 i nawet 12,7-krotnie szybszy niż SSD SATA.

Poza poprawioną wydajnością dysk oferuje też nowatorskie rozwiązania w zakresie utrzymania optymalnej temperatury pracy, co dodatkowo zwiększa jego niezawodność. W większości wysokowydajnych dysków półprzewodnikowych NVMe do rozpraszania ciepła używa się dziś zewnętrznych, miedzianych radiatorów. Przy budowie Samsung 980 PRO wykorzystano niklową powłokę kontrolera oraz umieszczoną z tyłu dysku warstwę odprowadzającą ciepło. Pozwoliło to zachować kompaktową i smukłą formę SSD, jaką jest M.2, a dzięki autorskiej technologii Dynamic Thermal Guard, dysk utrzymuje optymalną temperaturę, co minimalizuje wahania wydajności urządzenia przy długotrwałym działaniu.

Dysk NVMe SSD 980 PRO dostępny jest w kilku wersjach - modele 500GB i 1TB będą dostępne jeszcze w tym miesiącu, a sugerowana przez producenta cena detaliczna to odpowiednio 669 zł i 1019 zł. Wersja o pojemności 250GB pojawi się natomiast na przełomie października i listopada, a model 2 TB zostanie wprowadzony do końca bieżącego roku. Przedsprzedaż rusza 23 września i potrwa do 18 października 2020 roku.