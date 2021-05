Samsung przygotowuje procesor Exynos dla laptopów?

Nowe informacje zdradzają, iż koreańska firma może pracować nad układem Exynos dla laptopów. Premiera miałaby się odbyć w 2021 roku.

W sieci pojawił się kolejny przeciek, według którego Samsung ma obecnie pracować nad nową wersją procesora Exynos przeznaczonego dla laptopów. Źródła donoszą, iż oficjalna premiera miałaby się odbyć w okolicach drugiej połowy 2021 roku. Jeśli plotki staną się prawdą, to Samsung zaprezentuje pierwsze komputery z Windows 10 w swoim portfolio, które będą działały w oparciu o autorski procesor.

Informacje tego typu pochodzą z The Korea Economic Daily. Nowy sprzęt Samsunga zasilany procesorem Exynos miałby zapewnić komputerowi niezwykłą wydajność oraz bardzo dobry czas pracy na baterii. To także nie pierwszy raz, kiedy możemy usłyszeć o podobnych planach Koreańczyków. Już kilka miesięcy temu w sieci pojawiały się dane związane z przystosowaniem układu Exynos do laptopów i komputerów osobistych.

Nadchodzący układ Samsung Exynos miałby zostać zintegrowany z procesorem graficznym od firmy AMD. Samsung mógłby więc osiągnąć coś podobnego, co Apple w przypadku autorskiego procesora M1 jaki znalazł się w MacBookach.

