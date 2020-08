Raspberry Pi – niewielki komputer, wielkie możliwości

Mały, prosty i bardzo tani. Tymi słowami najłatwiej opisać Raspberry Pi, komputer wielkości karty kredytowej dysponujący możliwościami nawet dużo większych układów. Choć urządzenie powstało do nauki prostego oprogramowania, stworzone przy jego pomocy konstrukcje niejednokrotnie zachwycają swoją złożonością.

Zdjęcie Raspberry Pi - najtańszy komputer świata /materiały prasowe

Trudno go nazwać standardowym komputerem - urządzenie nie ma bowiem ani monitora, ani klawiatury, ani nawet obudowy. Jest to czysty układ, w którego skład wchodzi procesor, pamięć RAM, w zależności od naszych upodobań różne porty oraz moduły do łączności, takie jak Bluetooth czy Wi-Fi.



Platforma, która powstała w celach edukacyjnych, od ponad 8 lat jest ochoczo wykorzystywana przez domorosłych inżynierów do tworzenia niekiedy zadziwiająco skomplikowanych projektów. Ceny najnowszych modeli Raspberry Pi wahają się w granicach 199 zł.

Zapraszamy na przegląd tych najciekawszych.